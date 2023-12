IMAGO / ZUMA Wire/ Fabio Teixeira Na zdjęciu: Brazylia

Brazylia mierzy się z ogromnymi problemami dotyczącymi krajowej federacji

FIFA domaga się unormowania sytuacji CBF, jednocześnie stawiając warunki

Zawieszenie w prawach członka i wykluczenie z MŚ – konsekwencje mogą być naprawdę poważne

Brazylia zostanie zawieszona? FIFA zapowiada reakcję

Ednaldo Rodrigues, a więc prezydent CBF (Brazylijska Federacja Piłkarska), i podlegli mu urzędnicy zostali usunięci ze swoich stanowisk na mocy wyroku sądu w Rio de Janeiro, ponieważ dopatrzono się nieprawidłowości podczas wyborów w federacji. Jednak FIFA uważa, że reakcja wymiaru sprawiedliwości nie była uzasadniona i zapowiada ostrą reakcję, ponieważ w planach są kolejne wybory. Pierwszym krokiem w kierunku unormowania sytuacji w Kraju Kawy ma być utworzenie wspólnej komisji FIFA i CONMEBOL.

– FIFA i CONMEBOL pragną podkreślić, że dopóki taka misja nie zostanie przeprowadzona, żadne decyzje dotyczące CBF, w tym wybory lub wezwanie do wyborów, nie zostaną podjęte. Jeśli nie zostanie to uszanowane, FIFA nie będzie miała innego wyjścia, jak tylko przedłożyć sprawę odpowiedniemu organowi decyzyjnemu do rozpatrzenia i podjęcia decyzji, która może również obejmować zawieszenie. Chcielibyśmy również podkreślić, że jeśli CBF zostanie ostatecznie zawieszone przez odpowiedni organ FIFA, straci wszystkie swoje prawa członkowskie ze skutkiem natychmiastowym i do czasu zniesienia zawieszenia przez FIFA. Oznaczałoby to również, że drużyny reprezentacyjne i klubowe CBF nie byłyby już uprawnione do udziału w żadnych międzynarodowych zawodach w okresie zawieszenia – tak brzmi oświadczenie, które zostało ujawnione przez The Associated Press.

Wydaje się, że kolejne informacje z Brazylii poznamy dopiero po 8 stycznia, czyli dniu, w którym wspomniana wyżej komisja ma zostać utworzona.