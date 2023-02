FIFA nagrodziła selekcjonera Argentyńczyków. Lionel Scaloni najlepszym trenerem 2022 roku

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lionel Scaloni

Lionel Scaloni został najlepszym trenerem 2022 roku

44-latek zdobył z reprezentacją Argentyny mistrzostwo świata w Katarze

Selekcjoner Argentyńczyków pokonał Carlo Ancelottiego i Pepa Guardiolę

Architekt sukcesu Argentyńczyków nagrodzony

Poznaliśmy kolejnego zwycięzcę w trakcie gali FIFA The Best. Najlepszym trenerem 2022 roku został Lionel Scaloni, czyli architekt sukcesu reprezentacji Argentyny, która wygrała zeszłoroczne mistrzostwa świata w Katarze.

W trójce nominowanych znaleźli się także Carlo Ancelotti, czyli zdobywca Ligi Mistrzów i mistrzostwa Hiszpanii, a także Pep Guardiola. Sukces na mundialu okazał się najistotniejszy dla głosujących, zatem to Scaloni może świętować prestiżowe wyróżnienie.

– Dziękuję wszystkim za tę nagrodę. Doceniam w szczególności to, że głosują piłkarze oraz trenerzy. Dziękuję moim zawodnikom, których prowadziłem na mundialu. Bez nich niczego byśmy nie osiągnęli. Nie ma nic piękniejszego, niż sprawić przyjemność swojemu narodowi. Widzieć cały naród na ulicach, świętujący, to jest bezcenne. Zrobiliśmy to wszystko dla nich – przekazał selekcjoner argentyńskiej kadry.

Scaloni w poniedziałek przedłużył kontrakt z argentyńską federacją do 2026 roku. Oznacza to, że poprowadzi zespół również na kolejnych mistrzostwach świata w Ameryce Północnej.