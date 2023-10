Bójka w młodzieżowej reprezentacji Włoch. Dwóch zawodników wyrzuconych z kadry

Październikowe zgrupowanie reprezentacji Włoch nie należy do najprzyjemniejszych. Do ostatniej afery związanej z nielegalnymi zakładami bukmacherskimi doszła bójka w młodzieżowej kadrze. "Corriere della Sera" pisze, że dwóch zawodników zostało już usuniętych z drużyny.

W piątek doszło do kolejnej afery w reprezentacji Włoch

Matteo Ruggeri i Marco Nasti zostali wyrzuceni ze zgrupowania młodzieżowej

Powodem decyzji selekcjonera była bójka, do której doszło na kadrze

Matteo Ruggeri i Marco Nasti usunięci z reprezentacji

W ostatnich dniach głośno zrobiło się o włoskiej piłce. Fabrizio Corona postanowił opublikować w mediach listę piłkarzy z Serie A, która jest zamieszana w aferę związaną z nielegalnymi zakładami bukmacherskimi. Znany dziennikarz oraz paparazzi ujawnił już czterech zamieszanych zawodników, a w tym gronie znajduje się m.in. Nicola Zalewski.

Jak się okazuje, to nie koniec zamieszania we włoskim środowisku piłkarskim. “Corriere della Sera” w piątkowym wydaniu poinformowała, że w młodzieżowej reprezentacji Italii doszło do bójki, przez którą Matteo Ruggeri oraz Marco Nasti zostali usunięci z drużyny.

Jak przekazał portal “ANSA”, Nasti uderzył Ruggeriego w taki sposób, że złamał mu przegrodę nosową. Piłkarz Atalanty udał się już do Bergamo, gdzie będzie kontynuował leczenie. Natomiast zawodnik Bari na swoim Instagramie zdecydował się opublikować krótkie oświadczenie, w którym nie widać skruchy, a nawet chęć kontynuowania walki z 21-latkiem.

– Choć zrobiłem to już prywatnie, chciałbym również publicznie przeprosić. Mam wielki szacunek do wartości, jakie niesie ze sobą sport, a także do koszulki reprezentacyjnej. Przykro mi z powodu tego, co się stało. PS. Ruggeri, to jeszcze nie koniec. Wiedz o tym – pisze Nasti.

