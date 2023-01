Pressfocus Na zdjęciu: Rafael Leao

W dniach 10-12 stycznia, uwagę fanów włoskiego futbolu przykuje Puchar Włoch i mecze 1/8 finału. Sprawdź dokładny terminarz i naszą zapowiedź.

Inter – Parma. Typy, kursy, zapowiedź

Pierwszy mecz, który po mundialowej przerwie rozegrał Inter, był wyjątkowo udany. Mediolańczycy ograli będące liderem tabeli Serie A Napoli. Później drużyna Simone Inzaghiego rozczarowała przeciwko beniaminkowi. Spotkanie z Monzą zakończyło się tylko remisem. Najbliższy przeciwnik Interu, czyli Parma, to szósta ekipa Serie B. Po raz ostatni zaprezentowała się ona jeszcze w poprzednim roku. W drugi dzień świąt Parma zremisowała z Venezią.

Milan – Torino. Typy, kursy, zapowiedź

Piłkarze Milanu w ostatnich dwóch meczach, strzelili po dwa gole. W konfrontacji z Salernitaną wystarczyły one do odniesienia zwycięstwa. Niewiele brakowało, a dwie zdobyte bramki pozwoliłyby mediolańczykom sięgnąć po pełną pulę także w starciu z Romą. Ta jednak doprowadziła do remisu. Triumfatora nie wyłoniono też w potyczkach z udziałem Torino. Turyńczycy nie potrafili pokonać Salernitany i Hellasu.

Program 1/8 Pucharu Włoch (10.01-12.01.2023)

Wtorek (10 stycznia)

21:00 Inter – Parma (1)

Środa (11 stycznia)

21:00 Milan – Torino (1)

Czwartek (12 stycznia)

18:00 Fiorentina – Sampdoria (1)

21:00 Roma – Genoa (over 2,5)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1/8 Pucharu Włoch – kursy bukmacherskie

21:00 10 stycznia 2023 Inter Mediolan Parma Calcio 1913 1.23 6.70 11.50 21:00 11 stycznia 2023 AC Milan Torino 1.62 4.00 5.45 18:00 12 stycznia 2023 Fiorentina Sampdoria 1.51 4.10 6.25 21:00 12 stycznia 2023 AS Roma Genoa 1.47 4.35 6.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 stycznia 2023 22:09 .

