AS Roma wygrała czwartkowe spotkanie Pucharu Włoch przeciwko Genoi (1:0). Gola na wagę zwycięstwa rzymian strzelił Paulo Dybala. Po zakończeniu spotkania postawę swojego zespołu ocenił opiekun Giallorossich.

AS Roma wywalczyła awans do 1/4 finału Coppa Italia

Na temat starcia rzymian z Rossoblu kilka słów wyraził Jose Mourinho

Portugalczyk nie szczędził pochwał w kierunku Paulo Dybali, który zdobył jedyną bramkę w meczu z genueńczykami

Mourinho po spotkaniu Roma – Genoa

AS Roma ma ostatnio dużo powodów do zadowolenia. W trakcie minionego weekendu rzymianie wyszarpali punkty w przegranym wydawało się starciu z Milanem (2:2), a w czwartkowy wieczór wywalczyli awans do 1/4 finału Coppa Italia, eliminując Genoę (1:0). Jose Mourinho pochwalił po spotkaniu Paulo Dybalę.

– Paulo to zawodnik, który sprawia, że ​​drużyna i trener stają się lepsi. Są trenerzy, którzy mają 4-5 takich jak on. Niektórzy mają 11, inni 20 – mówił trener Romy cytowany przez Football Italia.

– Nie mamy siedmiu czy ośmiu takich graczy jak on. Z Dybalą muzyka Romy brzmi inaczej – uzupełnił Mourinho.

W najbliższą niedzielę ekipa ze Stadio Olimpico rozegra kolejne spotkanie w Serie A. Tym razem na drodze rzymian stanie Fiorentina. Mecz odbędzie się w o godzinie 20:45.

Tymczasem kibice Giallorossich żyją już szlagierem z Napoli. Derby del Sole odbędą się 29 stycznia. Z punktu widzenia polskiego kibica starcie też zapowiada się ciekawie, bo w szeregach Azzurruch mogą zagrać Bartosz Bereszyński i Piotr Zieliński. Z kolei barw teamu z Rzymu bronią Nicola Zalewski i Jordan Majchrzak.

