PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho uważa, że AS Roma nie ma jeszcze wystarczającej głębi składu, aby rywalizować co trzy dni. Portugalczyk był wściekły na swoich zawodników, którzy zawiedli w środowym starciu z Cremonese.

Roma odpadła z Pucharu Włoch

Mourinho był wściekły na grę swoich zawodników

Cremonese w poprzedniej rundzie wyeliminowało też Napoli

Roma sensacyjnie pożegnała się z Pucharem Włoch

AS Roma sensacyjnie pożegnała się w środę w Pucharem Włoch po przegranym spotkaniu z Cremonese. Beniaminek Serie A notuje znakomitą serię w Coppa Italia, bowiem w poprzedniej rundzie zespół z Lombardii równie sensacyjnie odprawił z kwitkiem Napoli.

– Gratulacje dla Cremonese, które wywalczyło dwa wspaniałe awanse w meczach przeciwko nam oraz Napoli. Pamiętając, że jeszcze rok temu grali na poziomie Serie B należy im się jeszcze większe uznanie – przyznał Mourinho.

Mourinho przed meczem decydował się na dokonanie kilku roszad w składzie, które finalnie okazały się strzałem w kolano. Zmiennicy nie podołali wyzwaniu, a Portugalczyk już na początku drugiej połowy dokonał aż czterech zmian. Mimo to mecz zakończył się ich porażką 1:2.

– To zawsze ta sama historia. Przed meczem dostałem informację, że niektórzy powinni odpocząć. Gdyby Dybala zagrał od początku to być może awansowalibyśmy dalej, ale ryzykowałbym jego stratą w kolejnych meczach. Jeśli dokonuję zmian, a zespołowi nie idzie dobrze, to jest problem. Jeśli nie dokonam zmian, a zawodnicy doznają kontuzji, to też jest problem. Zawsze jest “coś” – skomentował Mourinho.

Roma w Serie A skupia się na walce o TOP4. Obecnie zajmuje szóste miejsce ze stratą jednego oczka do czwartej Atalanty. W Lidze Europy zespół Mourinho będzie rywalizował z Salzburgiem.

Zobacz również: Juventus czeka na powrót Pogby. Francuz zgłoszony do Ligi Europy