Pressfocus Na zdjęciu: Inter - Parma

Broniący Pucharu Włoch Inter Mediolan, potrzebował dogrywki do znalezienia się w ćwierćfinale. Zespół Simone Inzaghiego wygrał z Parmą 2:1.

Inter został pierwszym ćwierćfinalistą Pucharu Włoch

Mediolańczycy pokonali 2:1 Parmę

Przedstawiciel Serie B postawił jednak trudne warunki faworytowi

Puchar Włoch: Inter pierwszym ćwierćfinalistą

10 stycznia to dzień, w którym kibicom włoskiego futbolu przypomniał o sobie Puchar Włoch. W tym tygodniu zaplanowano cztery mecze 1/8 finału. Pierwszy z nich miał miejsce na San Siro, gdzie zaprezentował się obrońca trofeum, czyli Inter Mediolan. Przeciwnikiem drużyny Simone Inzaghiego była Parma z Serie B.

W pierwszej połowie zdecydowanie częściej piłkę przy nodze miał Inter (74%). Nie wiązało się to jednak z jakąkolwiek korzyścią dla mediolańczyków, którzy oddali do przerwy dwa strzały. Jeden z nich został zablokowany, a drugi był niecelny. Znacznie lepiej w tym aspekcie wypadła Parma. Każda jej próba zmierzała w światło bramki. Jedno uderzenie okazało się na tyle dobre, że przedstawiciel Serie B objął prowadzenie. W 38. minucie asystę zaliczył Simon Sohm, a z dystansu w prawy górny róg bramki huknął Stanko Juric. Do przerwy było 1:0 na korzyść gości.

Po zmianie stron Parma przez pewien czas wciąż dotrzymywała kroku Interowi i dzielnie broniła korzystnego rezultatu. Inter konsekwentnie dążył do strzelenia gola na 1:1, co udało się dopiero na dwie minuty przed końcem podstawowego czasu gry. Lautaro Martinez był czujny w polu karnym i dobił uderzenie kolegi z drużyny.

Dogrywka łudząco przypominała wcześniejszy przebieg zdarzeń. Inter stosował atak pozycyjny, lecz to Parma kreowała okazje strzeleckie. Tym bardziej może ona żałować tego, co stało się dziesięć minut przed ewentualnymi rzutami karnymi. Di Marco zagrał w pole karne, skąd wybił ją Gianluigi Buffon. Skorzystał z tego Francesco Acerbi, który główkował z szesnastego metra i zapewnił Interowi upragniony awans do ćwierćfinału Pucharu Włoch, po wygranej 2:1 z Parmą.