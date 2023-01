fot. PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala, został bohaterem czwartkowego spotkania Pucharu Włoch, w którym AS Roma pokonała Genoę (1:0). Argentyńczyk strzelił gola na wagę wygranej Giallorossich.

AS Roma w tym sezonie celuje w miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów

Paulo Dybala ma pomóc rzymian w osiągnięciu celu

Argentyński napastnik po czwartkowym spotkaniu z Genoą między innymi chwalił Jose Mourinho

Dybala bardzo ceni Allegriego i Mourinho. “Są podobni”

Paulo Dybala, trafił do teamu z Rzymu w minionym roku po rozstaniu z Juventusem. Argentyński napastnik szybko zaaklimatyzował się w AS Roma. Piłkarz opowiedział o pobycie w ekipie ze Stadio Olimpico.

La Joya wzmocnił rzymską ekipę jako wolny zawodnik. Jose Mourinho bardzo chciał Argentyńczyka w stolicy i namówił go do podpisania kontraktu do czerwca 2025 roku.

– To trener, który napisał historię piłki nożnej. Wygrał wszystko, bardzo chciał mnie tutaj i dzięki niemu jestem mistrzem świata – powiedział Dybala w rozmowie ze Sky Sport Italia.

– Zawsze będę dawał z siebie wszystko dla niego i zespołu. Roma bardzo mi pomogła – dodał zawodnik.

Kto po szlagierze Serie A wpadnie w wir niepokoju? Bieg po marzenia przez Neapol SSC Napoli w spotkaniu przeciwko Juventusowi otworzy w piątek wieczorem zmagania w ramach 18. kolejki Serie A. Obie ekipy zajmują aktualnie dwie pierwsze pozycje w ligowej tabeli, co dodaje dodatkowego smaczku. Ponadto po stronie gospodarzy mogą wystąpić Bartosz Bereszyński oraz Piotr Zieliński, a u gości Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik. Let's Get Ready to Rumble?

29-latek nie występował regularnie w reprezentacji Argentyny w poprzednim sezonie jako piłkarz Juventusu, ale jego imponujące występy w ekipie ze Stadio Olimpico w pierwszej części kampanii przekonały Lionela Scaloniego do włączenia go do swojej 26-osobowej kadry na mundial.

Dybala grał pod wodzą Allegriego w Juve przez lata i uważa, że ​​Włoch i Mourinho są dość podobni.

– Są bardzo podobni pod względem osobowości, dwoje miłych ludzi, którzy pomagają swoim graczom i biorą na siebie odpowiedzialność – rzekł Argentyńczyk.

– Pracowałem znacznie więcej z Allegrim. Obaj dużo wygrali. Uwielbiają przebywać na boisku, starając się poprawiać umiejętności swoich zawodników. Kiedy dołączyłem do Juventusu, Allegri pomógł mi się rozwinąć, a Mourinho robi to samo w Romie – dodał piłkarz.

Dybala spędził siedem lat w Juve, strzelając 115 goli w 293 występach. W tym sezonie zdobył osiem bramek w 15 meczach z Romą.

