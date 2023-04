Inter Mediolan w ostatnich fragmentach rywalizacji z Juventusem doprowadził do wyrównania. Jednocześnie Czarno-niebiescy wciąż mają szanse na awans do kolejnej finału rozgrywek. Starcie ze Starą Damą podsumował trener Simone Inzaghi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter Mediolan w starciu z Juventusem zapewnił widzom mnóstwo emocji

Na temat spotkania i czerwonych kartek wypowiedział się Simine Inzaghi

Rewanżowa potyczka z udziałem gigantów włoskiej piłki odbędzie się 26 kwietnia

“Świętowania Lukaku zostały źle zrozumiane”

Inter Mediolan zremisował z Juventusem (1:1) w meczu 1/2 finału Fortuna Pucharu Polski. Drużyna ze Stadio Giuseppe Meazza zdobyła bramkę wyrównującą w doliczonym czasie. Tymczasem na temat kary w postaci czerwonej kartki dla Romelu Lukaku głos zabrał opiekun Nerazzurrich. Belg został ukarany w dziewiątej minucie doliczonego czasu gry.

– Świętowania Lukaku zostały źle zrozumiane. On zawsze to pokazuje. Doprowadziło to do ogólnych niepokojów, przez które stracimy Lukaku i Samira Handanovicia na rewanż, a to fundamentalne postacie w naszej drużynie – powiedział Simone Inzaghi przed kamerą Sport Mediaset.

– Na tym stadionie jest ciężko, ale kontrolowaliśmy prawie całe spotkanie. W trudnym dla nas momencie udało się dać dobry sygnał, ale to dopiero pierwszy z dwóch meczów – kontynuował trener Interu.

– Jestem bardzo zadowolony z tego, jak agresywnie grał zespół – zakończył Inzaghi.

