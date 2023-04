PressFocus Na zdjęciu: Federico Chiesa

Juventus zmierzy się z Interem w półfinale Pucharu Włoch

Allegri poinformował, że dostępny na to spotkanie będzie Federico Chiesa

Włoch w ostatnim czasie nadal zmaga się z problemami zdrowotnymi

Chiesa będzie do dyspozycji Allegriego

Juventus pokonał Inter Mediolan 1:0 w meczu Serie A tuż przed przerwą na mecze reprezentacji. We wtorek obie drużyny zmierzą się w pierwszym starciu półfinałowym Pucharu Włoch. W ostatnim czasie zawodzą szczególnie nerazzurri, którzy pozostają bez zwycięstwa od czterech spotkań, z których aż trzy zakończyły się ich porażkami.

– Inter nadal jest mocną drużyną, niezależnie od momentu, którym się znajdują. Uważam, że w takiej sytuacji musimy być jeszcze mocniej skoncentrowani, ponieważ ich chęć powrotu do dobrych wyników będzie jeszcze większa. Spodziewam się innego meczu niż w Serie A. My musimy zagrać tak, aby w rewanżu mieć łatwiejszą drogę do finału – przyznał Allegri.

Allegri odniósł się także do stanu zdrowia niektórych zawodników Juventusu. – Chiesa ma zapalenie ścięgien, ale czuje się dobrze, a jego stan poprawia się. Będzie dostępny, ale zacznie na ławce. Natomiast Paul Pogba częściowo trenował już z drużyną. Od środy zostanie będzie już poświęcał więcej czasu na trening z grupą – dodał szkoleniowiec Starej Damy.

