KKS Kalisz to bez wątpienia rewelacja trwającego sezonu w Fortuna 1 Lidze. We wtorkowy wieczór przedstawiciel eWinner 2 Ligi zakończył swój udział w rozgrywkach po porażce z Legią Warszawą (0:1). Na temat starcia z 15-krotnym mistrzem Polski opinią podzielił się trener kaliszan.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Tarachulski

Zakończyła się przygoda KKS-u Kalisz w Fortuna Pucharze Polski

Trener Bartosz Tarachulski podsumował rywalizację z 15-krotnym mistrzem Polski

Opiekun przedstawiciela eWinner 2 Ligi w pewnym sensie czuł niedosyt po porażce z legionistami

Trener KKS-u Kalisz o starciu z Legią

KKS Kalisz skromnie przegrał z Legią Warszawa (0:1). W każdym razie pozostawił po sobie dobre wrażenie. Trener Bartosz Tarachulski nie szczędził pochwał w kierunku swoich podopiecznych.

– Gratuluję Legii awansu. Czujemy smutek i żal, bo wszyscy wierzyliśmy w awans. Spotkanie nie rozpoczęło się dla nas najlepiej. Cieszę się, że się nie załamaliśmy. Do ostatniej minuty walczyliśmy o remis. Zabrakło nam skuteczności. Zagraliśmy fantastyczną drugą połowę. Moim zdaniem byliśmy wtedy drużyną lepszą. Szkoda, że nic nie chciało wpaść do bramki. Niemniej jednak duży szacunek dla moich piłkarzy. Pokazali wolę walki, ale teraz czujemy niedosyt. Musimy skoncentrować się na lidze i wywalczyć awans do Fortuna I Ligi – rzekł szkoleniowiec KKS-u Kalisz.

W najbliższy weekend ekipa Tarachulskiego zmierzy się na wyjeździe ze Śląskiem II Wrocław. Kaliszanie powalczą o trzynaste zwycięstwo w sezonie.

Czytaj więcej: Trener Legii: zapamiętamy ten mecz jako bardzo trudną przeprawę