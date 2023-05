PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaic - Legia Warszawa

Przed finałowym meczem Pucharu Polski dużo mówi się o obsadzie sędziowskiej

Wybór Piotra Lasyka krytycznie skomentował Marek Papszun

Z kolei Kosta Runjaic pozytywnie wypowiedział się o arbitrach

“Sędziowie w Polsce to kawał rzemiosła”

Już dzisiaj Legia Warszawa zmierzy się w finale Fortuna Pucharu Polski w Rakowem Częstochowa. Przed meczem jednak duże zamieszanie wywołały krytyczne słowa Marka Papszuna pod adresem Piotra Lasyka – arbitra głównego finałowego starcia. Odpowiedział mu Kosta Runjaic – trener “Wojskowych”.

– Jak oceniam wybór arbitra? Sędziowie w Polsce to kawał rzemiosła, nie jestem odpowiednim człowiekiem, by tworzyć ranking sędziowski. Wierzę, że jutro Piotr Lasyk będzie prowadził zawody w sposób przejrzysty i profesjonalny. W gierkach na treningu czasem wcielam się w rolę sędziego i wiem jak trudna jest to praca. Mam pełne zaufanie do obsady sędziowskiej – powiedział opiekun Legii Warszawa.

Finał pomiędzy Legią Warszawa i Rakowem Częstochowa we wtorek o godzinie 16:00 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Transmisja tego spotkania w Polsacie i Polsacie Sport.

