Na zdjęciu: Oprawa kibiców Legii Warszawa podczas finału Pucharu Polski

W tym roku organizatorzy Pucharu Polski pozwolili na zorganizowane oprawy kibiców.

Kibice obu drużyn stworzyli kapitalną atmosferę na Stadionie Narodowym.

Po zakończeniu spotkania doszło do awantury pomiędzy zawodnikami obu drużyn.

Sektorówki zrobiły robotę

Często jesteśmy tak skonstruowani, że negatywne rzeczy bardziej zapadają nam w pamięci niż te pozytywne. Z ubiegłorocznego wspominamy głównie aferę z sektorówkami i brak kibiców Lecha na trybunach. W tym całym zamieszaniu umknęło to, że był to całkiem interesujący mecz. A gdy sięgniemy dalej w pamięć, do 2011 roku, to okaże się, że w głowie zostały przede wszystkim burdy pseudokibiców, do jakich doszło wówczas na stadionie w Bydgoszczy.

Tegoroczny finał może nie był genialny piłkarsko. Bywały pod tym względem o wiele lepsze – to fakt. No dobrze, był słaby. Ale był dobry kibicowsko. Tak zwyczajnie miło było popatrzeć zarówno na sympatyków Legii, jak i Rakowa. Oprawy obu stron okazały się po prostu ciekawe i efektowne (syrenka Legionistów tu musi dzierżyć palmę pierwszeństwa jako najlepsza). Okazały się elementem, który mocno przyczynił się do tego, że będziemy wspominać ten mecz jako święto, a nie jako kolejną wielką aferę.

Ciekawiej na trybunach niż na boisku

Gdyby organizator się znów uparł i nie wpuścił sektorówek, pewnie zabrakłoby sympatyków przynajmniej jednej z drużyn na Stadionie Narodowym. A wtedy na pewno atmosfera byłaby słaba. Wówczas spotkanie oraz sama idea Pucharu Polski wiele by straciła, bo doping zagorzałych fanów, zwłaszcza liczniejszych legionistów, był długimi momentami kapitalny. Bez krzty przesady – był po prostu ogłuszający. Przez kilkunastominutowe fragmenty tego widowiska zdecydowanie więcej działo się na trybunach niż na samym boisku i to właśnie na sektory była skierowana uwaga widzów.

OK, ktoś powie, że to nie fani powinni dyktować warunki i zasady. Ale pamiętajmy, że twarda postawa sprzed roku wobec sektorówek tak naprawdę sprawiła, że nikt nie był zadowolony. O tamtym finale mówiło się bardzo dużo w negatywnym kontekście. W tym roku tego problemu na szczęście nie było. Niech takie spotkania będą zatem chociaż okazją do kibicowskich popisów (w dobrym tego wyrażenia znaczeniu). Jeśli ktoś chce budować rangę tego widowiska i polskiej piłki, ma w tegorocznej atmosferze konkretny punkt zaczepienia. A poza tym jest czym nieco zatuszować piłkarską mizerię. Gdyby – tak jak na meczach reprezentacji – na wyświetlaczu pojawiało się „Machamy szalikami”, a hymn byłby śpiewany w 80. minucie, to cóż… byłaby to kolejna wtorkowa ligowa kopanina, z tą różnicą, że na końcu zawodnicy zwycięskiej drużyny dostają do rąk puchar.

Aferki

A kto czekał na podgrzanie atmosfery, ten nie powinien być całkiem zawiedziony. A to sprawa z bramkami i wniesieniem sektorówek, a to scysja sztabów szkoleniowych w pierwszym kwadransie spotkania, a to ochroniarze blokujący zejście z murawy do szatni, a to czerwona kartka dla Yuriego Ribeiro, która bardzo mocno wpłynęła na to, że gra nie był otwarta i Legia musiała przede wszystkim skupić się na przeszkadzaniu, a to „czary” Kacpra Tobiasza podczas rzutów karnych. Może to nie tematy, którymi można się przesadnie gorączkować, ale takie „smaczki” – jakkolwiek to zabrzmi – też mają swój pucharowy urok. Mniejszy urok ma natomiast bójka piłkarzy i członków sztabu szkoleniowego po meczu (w roli głównej Filip Mladenović) i pomeczowa awantura na zapleczu stadionu. No cóż… nie mogło być zbyt pięknie. Ale to akurat już sprawa indywidualnych emocji, których jednak usprawiedliwiać się nie powinno.

Czy w tym roku udało się poprawić wizerunek finału Pucharu Polski? Zdecydowanie tak. Wierzmy, że tym spotkaniem udało się zerwać z wizerunkiem „problemu”, „gorącego kartofla”, którym ktoś musi się poparzyć. Wiele oczywiście jeszcze zostało do zrobienia, by ranga wydarzenia była wyższa. Krok w dobrym kierunku jednak został zrobiony.