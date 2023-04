PressFocus Na zdjęciu: KKS Kalisz - Legia Warszawa

KKS Kalisz odpadł z Pucharu Polski

W półfinale 1:0 wygrała Legia Warszawa

Jej finałowym przeciwnikiem będzie Raków Częstochowa lub Górnik Łęczna

KKS nastraszył Legię w półfinale

Legia już w drugiej minucie zadała cios, który posłał KKS na deski. Odpowiedzialny za to był Igor Strzałek, któremu asystował Youri Riberio. Młodzieżowiec warszawskiej drużyny uderzył pewnie i mocno w polu karnym. Kaliszanie do przerwy nie odpowiedzieli przyjezdnym.

W drugiej połowie KKS był znacznie bardziej aktywny w ofensywie. Drugoligowiec zmusił wicelidera Ekstraklasy do bronienia własnej szesnastki. Większość prób KKS-u była jednak niecelna. Finalnie po walce do ostatnich minut przegrali oni z Legią 0:1. Warszawski klub awansował do finału Pucharu Polski.