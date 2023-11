PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Bochnak oraz Luis Mata

Cracovia w czwartek podejmowała na własnym boisku Zagłębie Lubin w ramach 1/16 finału Pucharu Polski

Spotkanie ostatecznie zakończyło się skromną wygraną gospodarzy 1:0

Zwycięskim trafieniem w 85. minucie popisał się Kacper Śmiglewski

Puchar Polski. Cracovia wyeliminowała Zagłębie Lubin

Pierwsza odsłona rywalizacji na krakowskim obiekcie nie przyniosła wielu emocji, a co najważniejsze – goli. W posiadaniu piłki deminowało Zagłębie Lubin, jednak to Cracovia częściej oddawała strzały na bramkę, w tym dwukrotnie interweniować musiał Sokratis Dioudis. Najlepszą okazję w tej części gry miał Mateusz Bochnak, ale 25-latek przegrał rywalizacje z golkiperem gości.

W drugiej połowie również na próżno było szukać emocji oraz ładnych akcji. Znakomitą okazję do otwarcia wyniku miał Patryk Makuch w 59. minucie. Zawodnik Cracovii popisał się świetną indywidualną akcję, ale jego strzał zatrzymał Sokratis Dioudis. W 85. minucie zespół Jacka Zielińskiego wreszcie uszczęśliwił kibiców. Kacper Śmiglewski decydował się na strzał z dystansu i nie dał szans bramkarzowi Zagłębia, uderzając przy słupku. “Miedziowi” nie zdołali odpowiedzieć na trafienie 18-latka i to “Pasy” ostatecznie awansowały do kolejnej rundy Pucharu Polski.

Cracovia – Zagłębie Lubin 1:0

Śmiglewski (85′)