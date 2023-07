IMAGO / JAKUB ZIEMIANIN/400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Dawid Szwarga, Raków Częstochowa

Raków Częstochowa przygotowuje się do meczu u Superpuchar Polski

Kilka dni temu podopieczni Dawida Szwargi zainicjowali sezon meczem z Florą Tallinn

Teraz szkoleniowiec mistrzów Polski mówi o planach na kolejne mecze

“Wchodzimy w bardzo intensywny okres grania co 3-4 dni”

Raków Częstochowa we wtorkowy wieczór mierzył się z Florą Tallinn. Na stadionie w Częstochowie pomimo bardzo trudnej, a momentami wręcz nudnej pierwszej połowy udało się wygrać. Jedyną bramkę dla mistrzów Polski zdobył Vladyslav Kochergin. Teraz jednak podopieczni Dawida Szwargi przygotowują się do meczu o Superpuchar Polski, o czym mówi sam szkoleniowiec na konferencji prasowej.

– Wchodzimy w bardzo intensywny okres grania co 3-4 dni. Cieszymy się, że możemy do meczu z Legią przystąpić po udanej inauguracji. Wszyscy wiemy, co niesie za sobą mecz z zespołem z Warszawy. Choć mamy zaplanowane tylko dwie jednostki treningowe, to będziemy do tego spotkania bardzo dobrze przygotowani. Będziemy pracować nad tym, jak zaskoczyć Legię grając u siebie, taki mamy plan – powiedział szkoleniowiec.

– Najważniejsze jednak nie jest to, kto jest naszym rywalem, a fakt, że gramy o trofeum. Zrobimy wszystko aby aby zdobyć superpuchar. Przed nami drugi mecz z Florą Tallin, ale najważniejsze dla całego sztabu jak i dla zawodników jest odpowiednie przygotowanie się na sobotę i odniesienie kolejnego zwycięstwa w meczu domowym – dodał Dawid Szwarga.

– Występ Frana Tudora i Giannisa Papanikolaou na ten moment jest niepewny. Mam nadzieję, że fizjoterapeuci zrobią dobrą robotę i rozpoczniemy mecz z Legią w optymalnym, dobrym składzie – zakończył trener Rakowa Częstochowa.

