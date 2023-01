fot. PressFocus Na zdjęciu: Wout Weghorst

Manchester United pokonał na wyjeździe Nottingham Forest 3-0 i jest bliski awansu do finału Pucharu Ligi Angielskiej. Swoje debiutanckie trafienie dla “Czerwonych Diabłów” zanotował Wout Weghorst. Holender jest zadowolony z otwarcia strzeleckiego dorobku.

Manchester United ograł Nottingham Forest w Pucharze Ligi Angielskiej

Bramkę na 2-0 zdobył Wout Weghorst

To pierwsze trafienie Holendra w nowych barwach

Weghorst otwiera strzelecki dorobek

Manchester United od początku styczniowego okienka poszukiwał nowego napastnika, który zastąpi w składzie Cristiano Ronaldo. Ostatecznie postawiono na opcję ekonomiczną, bowiem na Old Trafford w ramach wypożyczenia trafił Wout Weghorst. W dwóch pierwszych występach Holender nie zdołał trafić do siatki. Kolejną okazję do otwarcia strzeleckiego dorobku otrzymał w środę, kiedy to “Czerwone Diabły” mierzyły się w Pucharze Ligi Angielskiej z Nottingham Forest. Ostatecznie udało im się wygrać 3-0, co stanowi pokaźny dorobek przed rewanżowym meczem na Old Trafford.

– To był wspaniały wieczór dla nas. Świetny wynik, a nasze szansę po tym spotkaniu na awans do finału są naprawdę dobre. Zaczęliśmy mecz i zdobyliśmy świetnego gola. Nie mieliśmy takiej kontroli, jaką byśmy chcieli, a później za dużo biegaliśmy w tę i z powrotem. Mieliśmy szczęście, że ich gol został nieuznany. Strzelenie gola na 2:0 przed przerwą było ważne – analizuje Weghorst.

W 45. minucie reprezentant Holandii otworzył swój dorobek strzelecki. Dobił on piłkę, która trafiła pod jego nogi po pierwszej interwencji bramkarza rywali, podwyższając prowadzenie Manchesteru United. Weghorst skomentował swoje debiutanckie trafienie.

– Zdobycie bramki zawsze jest wyjątkowe, bo jako napastnik chcesz strzelać gole. Chcesz jak najszybciej otworzyć konto bramkowe, więc bardzo mnie to cieszy. Myślę, że to był też ważny moment w meczu. Po prostu odwróciłem się do bramki i liczyłem na dobitkę. Dokładnie tak się stało. Wpadła fajna bramka. Dzięki temu zeszliśmy do szatni z fajnym uczuciem – przekonuje.

