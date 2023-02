PressFocus Na zdjęciu: Kieran Trippier

Newcastle United zagra w finale Pucharu Ligi Angielskiej z Manchesterem United. Erik ten Hag określił taktykę Srok jako “irytującą”, co podoba się Kieranowi Trippierowi. Anglik podkreśla, jak ważne na tym poziomie jest odpowiednie zarządzanie meczem.

Newcastle United zmierzy się w niedzielę na Wembley z Manchesterem United

Zwycięzca tego starcia sięgnie po Puchar Ligi Angielskiej

Kieran Trippier broni taktyki Eddiego Howe’a, którą Erik ten Hag nazwał irytującą

“Gdy mierzysz się z silniejszym rywalem, oczywiście, że musisz zabić mecz”

Projekt Newcastle United rozwija się w szybkim tempie. W niedzielę Sroki staną przed szansą na sięgnięcie po pierwsze trofeum od 54 lat. Zmierzą się na Wembley z Manchesterem United w finale Pucharu Ligi Angielskiej.

Jednym z liderów Srok na boisku jest Kieran Trippier. Anglik w przeszłości sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii pod wodzą Diego Simeone w Atletico Madryt i uśmiecha się, gdy słyszy porównanie “Cholo” do Eddiego Howe’a.

– Tak, kocham to – mówi prawy obrońca, odpowiadając na pytanie, czy odpowiada mu taktyka prezentowana przez jego zespół. Trenerzy Arsenalu, Liverpoolu czy Manchesteru United zgodnie określają pomysł na futbol Howe’a jako “irytujący”. Zarzucają mu perfidne faule, grę na czas i skupianie się na przeszkadzaniu w grze, a nie jej prowadzeniu.

– Każdy ma prawo do własnej opinii. Mam jednak mnóstwo doświadczenia z Hiszpanii. Chodzi o to, żeby wiedzieć, kiedy należy spowolnić grę. Jeśli rywal częściej ma piłkę i jest bardzo silny, to oczywiste, że musisz zabić mecz. W takiej sytuacji nie wznowisz szybko z autu, mówiąc: “kontynuujcie”. Musisz zarządzać spotkaniem. Niektóre drużyny nie są zadowolone z naszej gry w tym sezonie, ale chodzi o bycie mądrym, wykorzystanie swojego doświadczenia. Fanom przeciwników to również nie będzie się podobać, bo stosujemy to przeciwko im zespołom. Ale jako kibic neutralny, dobrze widzieć coś takiego. Nie wiem, czemu wszyscy to krytykują, przecież to dobre! – powiedział Trippier. Czy w niedzielnym finale ponownie zobaczymy takie oblicze Srok? – Oczywiście. Musisz mieć taką mentalność. Jeśli chcesz wygrywać, jeśli chcesz odnosić sukces, musisz to robić w każdym meczu – dodał Anglik.

Początek finałowego starcia na Wembley już w niedzielę o godzinie 17:30.

Czytaj więcej: .

Manchester United Newcastle 2.25 3.45 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lutego 2023 10:44 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin