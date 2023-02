Pressfocus Na zdjęciu: Eddie Howe

Eddie Howe nie poprowadził Newcastle do pierwszego trofeum za swojej kadencji

Newcastle przegrało z Manchesterem United

Anglik wytłumaczył do zadecydowało o braku sukcesu w Pucharze Ligi Angielskiej

Trener Newcastle tłumaczy porażkę z Man United

W niedzielę na Wembley po Puchar Ligi Angielskiej sięgnąć mogło Newcastle. Sroki przez pół godziny dotrzymywały kroku Manchesterowi United. Później rywale wypracowali dwubramkowe prowadzenie, którego Eddie Howe i spółka już nie odrobili. Angielski szkoleniowiec wypowiedział się w tej sprawie.

– Trudno wyciągać pozytywy po porażce, ale mogę to zrobić na podstawie naszego występu. Zawodnicy są zaangażowani i dają wszystko dla tego klubu. Przykro mi, że nasi kibice nie mogą dziś świętować. Mecz rozstrzygają się poprzez drobne detale, więc trzeba się poprawić i być może nadejdzie więcej dni takich jak ten – rzekł opiekun Newcastle, który dobrze rozumie, czego zabrakło jego drużynie do sięgnięcia po trofeum.

– Powinniśmy lepiej bronić przy rzucie wolnym, a drugi gol okazał się dla nas zabójczy. Zrobiliśmy wszystko, aby wrócić do gry. Mieliśmy swoje szanse, lecz ich nie wykorzystaliśmy. To dlatego przegraliśmy – wyjaśnił Eddie Howe, którego Newcastle przegrało z Manchesterem United 0:2. Teraz Srokom pozostaje rywalizacja o awans do następnej edycji Ligi Mistrzów. Newcastle w tabeli Premier League zajmuje piąte miejsce, więc cel ten jest osiągalny.

