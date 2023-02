PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United w czwartek rozstrzygnął na swoją korzyść dwumecz z Barceloną w Lidze Europy

W niedzielę Czerwone Diabły staną przed szansą wywalczenia pierwszego trofeum pod wodzą Erika ten Haga

Holender odpowiadał na pytania dziennikarzy przed pojedynkiem z Newcastle w finale EFL Cup

“To zupełnie inne wyzwanie”

W czwartek Manchester United pokonał FC Barcelonę na Old Trafford i awansował do 1/8 finału Ligi Europy. W tej fazie rozgrywek Czerwone Diabły zmierzą się z Betisem. Już w niedzielę podopiecznych Erika ten Haga czeka kolejne niezwykle ważne starcie. Na Wembley powalczą o pierwsze trofeum pod wodzą Holendra – o 17:30 rozpocznie się spotkanie z Newcastle w finale EFC Cup.

Erik ten Hag spotkał się z dziennikarzami na przedmeczowej konferencji prasowej. Holenderski szkoleniowiec wypowiedział się m.in. na temat stanu zdrowia piłkarzy.

– Nie wiem czy Marcus Rashford będzie gotowy do gry. Teraz zawodnicy dopiero pojawiają się w centrum treningowym, musimy zrobić badania. Zrobiliśmy to oczywiście zaraz po meczu, ale musimy czekać na ostateczną diagnozę. Po kolejnych testach będziemy mogli powiedzieć więcej – stwierdził trener, który jednocześnie wykluczył udział Anthony’ego Martiala w niedzielnym pojedynku.

Holender odniósł się także do znaczenia zbliżającego się starcia – to jego pierwsza szansa powiększenie klubowej gabloty:

– To świetna okazja na zdobycie trofeum. Chodzi o honor i chwałę. Czujesz to, fani naprawdę na to czekają, więc dajemy z siebie wszystko, aby dać fanom to, na co zasługują.

Opiekun Czerwonych Diabłów wrócił także do spotkania z Barceloną i porównał ten mecz do potyczki ze Srokami:

– Zwycięstwo nad Barceloną to znakomite uczucie. To świetny przeciwnik, jedna z najlepszych drużyn w Europie. Mają swój charakterystyczny styl. W niedzielę wyzwanie będzie zupełnie inne, ale wspaniale jest rywalizować z Newcastle, znaleźć sposób na grę przeciwko innym stylom, różnym systemom.