Niespodzianka w EFL Cup. Tottenham szybko pożegnał się z rozgrywkami

FT: Fulham 1-1 Tottenham



xG: 1.15-0.91

Shots: 14-10

Shots on target: 3-3

Possession: 40%-60%

Corners: 3-6

Passes completed: 282-462



Fulham knock Spurs out of the League Cup on penalties.#EFLCUP pic.twitter.com/Tj8NyNLVuG