Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Puchar Ligi Angielskiej w sezonie 2022/2023, przeszedł do historii

Rozgrywki te wygrał Manchester United

Podopieczni Erika ten Haga w finale poradzili sobie z Newcastle (2:0)

Manchester pozbawił Newcastle złudzeń

Prawdziwe odrodzenie przeżywa Manchester United, odkąd na Old Trafford trafił Erik ten Hag. Holenderski szkoleniowiec zebrał mnóstwo pozytywnych słów, za to jak spisują się jego podopieczni. Ci w niedzielę na Wembley mieli szansę na wygranie pierwszego od lat trofeum. Do klubowej gabloty mógł trafić Puchar Ligi Angielskiej, o którym marzyło też Newcastle, czyli przeciwnik Czerwonych Diabłów.

Neutralni kibice mieli prawo oczekiwań wyrównanego spotkania między Manchesterem United, a Newcastle. Rzeczywiście, obie drużyny miało swoje sytuacji. Sroki były godnym przeciwnikiem dla faworyzowanych Czerwonych Diabłów. Eddie Howe i spółka utrzymywali się częściej przy piłce, a na swoim koncie zapisali kilka strzałów. Brakowało jednak zdobycia bramki. Z tym problemu nie mieli gracze Erika ten Haga.

Manchester United prowadzenie objął w 33. minucie po stałym fragmencie gry. Ustawiony z lewej strony boiska Luke Shaw zagrał w pole karne, a tam do strzału doszedł Casemiro, który pokonał Lorisa Kariusa. Ten sześć minut później został pokonany przez kolegę z drużyny. Wout Weghotst podał Marcusowi Rashfordowi. Anglik uderzył tak, że futbolówka odbiła się od Svena Botmana i przeleciała nad rękami bramkarza Newcastle. Zespół ten miał wyraźnie podcięte skrzydła. Losy spotkania nie odwróciły się po przerwie. Manchester United był wyraźnie lepszy. Kontrolował rozwój boiskowych wydarzeń i finalnie wygrał Puchar Ligi Angielskiej po triumfie 2:0.