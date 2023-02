fot. PressFocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United pokonał w niedzielę Newcastle United w finale Pucharu Ligi Angielskiej i sięgnął po pierwsze trofeum od 2017 roku. Bruno Fernandes zapowiada, że to dopiero początek ery, która dla ekipy z Old Trafford będzie pełna sukcesów.

Manchester United pokonał Newcastle United 2-0

Zwycięstwo pozwoliło Czerwonym Diabłom sięgnąć po pierwszy puchar od 2017 roku

Bruno Fernandes jest nienasycony i liczy na kolejne trofea jeszcze w tym sezonie

Fernandes zapowiada złoty okres dla Manchesteru United

Manchester United pod wodzą Erika ten Haga notuje stały progres. Holenderski menedżer zdołał ustabilizować wyniki w Premier League, gdzie Czerwone Diabły mają ogromne szanse na zajęcie miejsca w czołowej trójce.

Klub z Old Trafford stanął także przed szansą na zdobycie pierwszego trofeum od 2017 roku. Wówczas udało się wygrać Ligę Europy pod wodzą Jose Mourinho. W niedzielę Manchester United grał na Wembley Stadium z Newcastle United w finale Pucharu Ligi Angielskiej. Po trafieniu Casemiro oraz samobójczej bramce gracza Srok piłkarze Czerwonych Diabłów wznieśli długo wyczekiwany puchar.

Bezpośrednio po sukcesie Bruno Fernandes zapowiedział, że teraz nadchodzi dla Manchesteru United świetny okres. Portugalczyk jest nienasycony i chce sięgnąć po kolejne trofea, nawet w tym sezonie. Czerwone Diabły wciąż mają szansę na zwycięstwo w Lidze Europy. Marzenia o mistrzostwie Anglii bezpieczniej natomiast odłożyć na przyszłą kampanię.

– To niesamowite uczucie. Czekaliśmy na ten moment. Kibice, klub, wszyscy razem. W końcu położyliśmy ręce na trofeum i moim zdaniem wygraliśmy zasłużenie. To wspaniały okres. Pierwsze trofeum w sezonie, ale chcemy więcej, bo jeden puchar to za mało dla tego klubu. Chcemy więcej i potrzebujemy więcej. Takie są nasze standardy. Jeśli chodzi o mnie, to od zawsze chciałem wygrywać trofea. W końcu tego dokonaliśmy. Jestem usatysfakcjonowany, ale chcę więcej. Chcę wygrywać kolejne puchary – przekonuje gwiazdor Manchesteru United.

