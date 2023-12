Imago / David Blunsden Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Jednym z założeń Chelsea przed sezonem było zwycięstwo w Pucharze Ligi Angielskiej

“Nie wiem, kto mówi o Pucharze Myszka Miki. My tego tak nie postrzegamy” – mówi Pochettino

Chelsea w ćwierćfinale tych rozgrywek zmierzy się z Newcastle

Puchar Ligi głównym celem Chelsea

Chelsea ma w tym sezonie szanse na zdobycie tylko dwóch trofeów. Wraz z nowym rokiem włączą się do rywalizacji w Pucharze Anglii, a dziś zmierzą się w walce o awans do półfinału Pucharu Ligi z Newcastle. Mauricio Pochettino podczas rozmowy z dziennikarzami podkreślał, że zdobycie pucharu w tych rozgrywkach było ich głównym celem, jaki założyli sobie na początku sezonu.

– Dla nas od samego początku był to jeden z naszych celów na ten sezon. To będzie bardzo ważny mecz, chcemy awansować, ale wiemy, że zmierzymy się z bardzo dobrym zespołem – mówił.

– Nie wiem, kto mówi o Pucharze Myszka Miki. My tego tak nie postrzegamy – dodał.

– Oczywiście, to bardzo ważne trofeum w Anglii. Chciałbym je zdobyć w tegorocznych rozgrywkach. Moim marzeniem i pragnieniem jest zwycięstwo, a to są jedne z rozgrywek, w których bierzemy udział i wygrana w nich jest możliwa. Musimy szanować naszych rywali, Newcastle będzie trudnym rywalem. Musimy sobie zasłużyć na awans do półfinału – podkreślał Pochettino.