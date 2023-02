PressFocus Na zdjęciu: Antony

Manchester United w niedzielę stanie przed szansą na zdobycie pierwszego trofeum od 2017 roku. Antony nie może doczekać się swojego debiutu na Wembley i podkreśla, że szansa na sięgnięcie po puchar w pierwszym sezonie to coś wyjątkowego.

Manchester United zagra w niedzielę z Newcastle United w finale Pucharu Ligi Angielskiej

Antony nie może doczekać się pierwszego finału w nowych barwach

Początek starcia już o godzinie 17:30

“Pierwszy finał w debiutanckim sezonie to zawsze coś wyjątkowego”

Przed Manchesterem United szansa na zdobycie pierwszego trofeum od sześciu lat. W niedzielę na Wembley Czerwone Diabły zmierzą się z Newcastle United w finale Pucharu Ligi Angielskiej. Dla Erika ten Haga i wielu zawodników będzie to wyjątkowa okazja na posmakowanie triumfu w czerwonych barwach. Jednym z nich jest Antony, który latem trafił na Old Trafford za 95 milionów euro.

– Po transferze powiedziałem, że Manchester United to ogromny klub i przywrócimy go na należne mu miejsce. Musimy walczyć i sięgać po trofea. Wiemy, że czeka nas trudne zadanie, ale jesteśmy świadomi tego, jak wielkim jesteśmy klubem i jak dobrze możemy grać. Zdobycie trofeum w debiutanckim sezonie byłoby spełnieniem marzeń. Jestem naprawdę podekscytowany. Rozmawiałem o tym z moimi kolegami. To będzie moja pierwsza wizyta na Wembley. Nie mogę się doczekać. Pierwszy finał w debiutanckim sezonie to zawsze coś wyjątkowego – powiedział Brazylijczyk w rozmowie z Manchester United TV.

Antony rozegrał w tym sezonie 24 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich sześć bramek i asystę.

Początek finału z Newcastle United w niedzielę o godzinie 17:30.

