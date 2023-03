Już w czwartek Real Madryt i FC Barcelona zmierzą się w pierwszym meczu półfinału Pucharu Króla. Choć w ostatnim bezpośrednim starciu to Blaugrana była górą, Xavi podkreśla, że to Królewscy są faworytami nadchodzącego pojedynku.

PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

W czwartek czeka nas pierwszy z trzech Klasyków, które odbędą się na przestrzeni miesiąca

Xavi Hernandez podkreśla, że w czwartkowym meczu faworytem będzie Real Madryt

Uważa jednak, że jego zespół stać na walkę o podwójną koronę

“Wyjdziemy po zwycięstwo na Santiago Bernabeu”

W ciągu najbliższego miesiąca każdy fan piłki nożnej będzie miał się, z czego cieszyć. W tym okresie odbędą się bowiem aż trzy Klasyki – pojedynki Realu Madryt z Barceloną. Pierwszy z nich, pierwsze starcie półfinału Pucharu Króla, zostanie rozegrane już w czwartek na Santiago Bernabeu.

– Przygotowujemy się do tego, jak do każdego starcia z Realem Madryt. To bardzo trudny rywal, który zwykle nie dominuje w meczach, ale ma swoje krótkie fazy dominacji. Wtedy szybko, kilkoma kontaktami przenoszą piłkę w kierunku wrogiej bramki. Przed nami dwa mecze z rewanżem na Camp Nou. To zupełnie inne rozgrywki niż La Liga. Będziemy chcieli pokazać swój charakter, a celem jest zwycięstwo – zapowiedział na konferencji prasowej Xavi Hernandez.

Barcelona w przededniu kryzysu. Nadchodzi test dojrzałości Xaviego Z wyniku derbów Madrytu mogła cieszyć się tylko Barcelona Sobotnie derby Madrytu wydawały się dla Barcelony idealnym momentem do zwiększenia przewagi. Real był świeżo po wyczerpującym starciu na Anfield Road, zaś Atletico wyraźnie wskazywało oznaki lepszej formy. I Xavi Hernandez rzeczywiście miał się, z czego cieszyć. Starcie rywali zza miedzy było wyrównane i zakończyło się Czytaj dalej…

Do El Clasico Blaugrana podejdzie bez kontuzjowanych Roberta Lewandowskiego, Ousmane’a Dembele czy Pedriego. Trener Dumy Katalonii zdaje sobie sprawę, że trudno upatrywać w jego podopiecznych faworyta.

– Gramy o trofeum. Real Madryt jest faworytem, mówimy o aktualnym mistrzu Hiszpanii i obrońcą tytułu w Europie. Niezależnie od kontuzji czy meczu o Superpuchar Hiszpanii, myślę, że Real jest faworytem. (…) My jesteśmy w trakcie budowy drużyny. Wygraliśmy trofeum przeciwko nim i to grając wielki futbol, ale wciąż mówimy o Realu Madryt. Widzieliśmy, jak rywalizuje w Europie, tę jego goleadę na stadionie Liverpoolu… widzę w nim faworyta. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy fundamenty, chęci i mentalność, by zadać mu cios. Spodziewam się wyrównanego dwumeczu – zapowiedział 42-latek.

Barcelona odpadła z Ligi Europy, ale wciąż może zakończyć sezon z potrójną krajową koroną. Ma już na koncie Superpuchar Hiszpanii, a w La Lidze ma siedem punktów przewagi nad Królewskimi. Teraz dwaj najwięksi rywale zmierzą się w dwumeczu, w którym zwycięzca zamelduje się w finale Pucharu Króla.

Zobacz też: Znamy kadrę Barcelony na El Clasico, wielcy nieobecni.

Real Madryt FC Barcelona 2.00 3.60 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2023 15:08 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin