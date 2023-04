fot. PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

FC Barcelona zagra z Realem Madryt na Camp Nou o awans do finału Pucharu Króla

Po pierwszym meczu Duma Katalonii może cieszyć się z jednobramkowej przewagi

Xavi Hernandez podjął temat uczciwości i pracy hiszpańskich sędziów

“Tematy pozasportowe nie wchodzą do szatni”

FC Barcelona zagra w środę z Realem Madryt. To piąte El Clasico w tym sezonie. Stawką meczu na Camp Nou jest awans do finału Pucharu Króla. Po pierwszym spotkaniu w lepszych nastrojach jest Duma Katalonii, która wygrała na Santiago Bernabeu 1-0.

Na przedmeczowej konferencji prasowej Xavi Hernandez został zapytany o aferę Negreiry oraz wpływ medialnej presji na szatnię zespołu. Szkoleniowiec FC Barcelony przekonuje, że ten temat nie pojawia się w rozmowach z piłkarzami.

– Tematy pozasportowe nie wchodzą do szatni. Rozmawiamy o piłce nożnej. O tym, co robimy dobrze, co źle, jak gra Real. Nie o UEFA, o Negreirze czy o Tebasie, to nic nie da. Chcemy więcej, chcemy wygrać La Ligę i Puchar Króla, tym bardziej pokonując odwiecznego rywala. Nic nie może nas odciągnąć od celu. Zawsze trzeba pamiętać, gdzie byliśmy w zeszłym roku, a gdzie jesteśmy teraz. Jest dużo lepiej – mówi.

Przy okazji kolejnego El Clasico pojawiają się tendencyjne filmiki, ukazujące błędy sędziowskie na korzyść jednej ze strony. Przy okazji afery wokół FC Barcelony, wiele mówi się na temat przychylności hiszpańskich arbitrów. Xavi wierzy w ich uczciwość i rozumie pojawiające się błędy.

– Co do arbitrów wiele razy mówiłem, że wierzę w ich uczciwość. Nie chciałbym wygrać meczu poprzez oszustwa. W przeciwnym wypadku wracam do domu. Jestem w futbolu po to, żeby wygrywać w czysty sposób, więc nie warto mówić o sędziowaniu.

– Arbitrzy się mylą, to normalne, wszyscy się złościmy, kiedy nas skrzywdzą, ale też nie podoba mi się, jeśli mi pomagają. Musimy ich wspierać, żeby wykonywali swoją pracę jak najlepiej. Można mówić różne rzeczy, ale ja chcę zawsze wygrywać uczciwie – przekonuje.

Zobacz również: Xavi porównał Lewandowskiego i Benzemę przed Klasykiem. Ważne słowa szkoleniowca