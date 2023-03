PressFocus Na zdjęciu: Ronald Araujo

Klasyk zbliża się wielkimi krokami, a emocje rosną z godziny na godzinę

Ronald Araujo uważa, że Barcelona jest gotowa na rywalizację z Realem Madryt

Urugwajczyk przyznał, iż jego zespół musi się otrząsnąć po dwóch porażkach

“Musimy się obudzić i odwrócić szalę na naszą korzyść”

Barcelona przeżywa mały kryzys – Duma Katalonii najpierw odpadła z Ligi Europy na etapie 1/16 finału po porażce 1:2 z Manchesterem United. Podopieczni Xaviego Hernandeza nie zachwycili także w weekend, kiedy to sensacyjnie przegrali 0:1 z Almerią w 23. kolejce La Ligi. Blaugrana wciąż ma siedem punktów przewagi w tabeli, ale widać, że to trudny okres dla klubu z Camp Nou.

Jakby tego było mało, to kilku kluczowych zawodników Barcy obecnie musi pauzować z powodu kontuzji. Są to Pedri, Ousmane Dembele oraz Robert Lewandowski. Barcelona w najbliższym spotkaniu pojedzie na Santiago Bernabeu, gdzie zmierzy się z Realem Madryt w pierwszym półfinałowym meczu Pucharu Króla. W tym starciu niepewny jest również występ Ansu Fatiego.

Ronald Araujo uważa jednak, że jego drużyna jest gotowa na rywalizację z Królewskimi. – El Clasico jest zawsze wyjątkowe. To spotkanie, w którym każdy chce zagrać. Real Madryt to drużyna ze świetnymi zawodnikami, ale my jesteśmy gotowi na tę rywalizację. Zespół jest jak rodzina, jesteśmy zjednoczeni. Ponieśliśmy dwie porażki z rzędu, lecz drużyna ma się dobrze i znamy swój potencjał. Musimy się obudzić i odwrócić szalę na naszą korzyść – powiedział urugwajski stoper.

Pojedynek Los Blancos z Blaugraną w pierwszym półfinałowym meczu Copa del Rey odbędzie się w najbliższy czwartek 2 marca o godzinie 21:00.

