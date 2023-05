Puchar Króla w sezonie 2022/2023, wygra Real Madryt lub Osasuna Pampeluna. Sprawdź w jakim składzie do finału przystąpią obie drużyny.

Pressfocus Na zdjęciu: Toni Kroos

Puchar Króla to trofeum, które pragnie dzisiaj podnieść Real, ale też Osasuna

Kluby te zmierzą się w finale zaplanowanym na 22:00

Sprawdź wyjściowe jedenastki obu ekip

Puchar Króla: składy na mecz Real Madryt – Osasuna

W edycji 2022/2023, Puchar Króla ma wyraźnego faworyta do końcowego zwycięstwa. Na La Cartuja w Sevilli zagrają bowiem Real Madryt i Osasuna. Królewscy podeszli do tego meczu poważnie, o czym świadczy ich skład. Mistrza Hiszpanii do triumfu mają poprowadzić: Karim Benzema, Rodrygo, czy Vinicius Junior.

Real Madryt: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Camavinga; Tchouaméni, Kroos, Valverde; Vinícius, Rodrygo i Benzema

Osasuna: Herrera; Peña, Aridane, David García, Cruz; Moncayola, Torró, Moi Gómez; Aimar, Abde i Budimir

Czytaj także: Real Madryt – Osasuna Pampeluna: typy, kursy, zapowiedź (06.05.2023)