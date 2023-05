Presssfocus Na zdjęciu: Rodrygo i Vinicius Junior

Real Madryt wygrał trzecie trofeum w tym sezonie

Mistrz Hiszpanii pokonał Osasunę 2:1 i zdobył Puchar Króla

Carlo Ancelotti i spółka wcześniej sięgnęli po Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata

Puchar Króla: Real musiał się natrudzić w finale

Real Madryt potrzebował dwóch minut, aby objąć prowadzenie w finale Pucharu Króla. Osasuna straciła gola po brazylijskim show w wykonaniu Viniciusa Juniora i Rodrygo. Pierwszy z nich popisał się efektownym rajdem, a drugi precyzyjnym wykończeniem.

Ależ zabawił się z obrońcami Vinicius 😍 Po takiej akcji Rodrygo nie miał innego wyjścia, jak wpakować piłkę do siatki 💥 #CopaDelRey



𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬𝐣𝐚: https://t.co/SjS3ztn1Xx pic.twitter.com/KpkUV94d0e — TVP SPORT (@sport_tvppl) May 6, 2023

Do przerwy było 1:0, ale na Estadio de La Cartuja oglądaliśmy zacięte i ofensywne widowisko. Nie dziwi zatem, że Osasuna w końcu zdobyła zasłużoną bramkę. Do remisu doprowadził Lucas Torro, który przymierzył zza szesnastki w lewy róg bramki.

Królewscy chcieli uniknąć dogrywki, co było widać po utracie gola. W 70. minucie Vinicius z trudem utrzymał się przy piłce, ale zdołał się jej pozbyć zanim ta opuściła boiska. Osasuna nie zdołała oddalić zagrożenia, a niedługo później do siatki po raz drugi trafił Rodrygo, który znalazł się we właściwym miejscu o odpowiedniej porze. Real pokonał Osasunę 2:1 i wygrał Puchar Króla.