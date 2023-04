Barca poważnie osłabiona, Real prawie w komplecie. Przewidywane składy na Klasyk

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Karim Benzema

FC Barcelona ciągle nie może liczyć na kilku kluczowych zawodników

Niedostępni z powodu kontuzji są Pedri, De Jong, Dembele czy Christensen

Real Madryt musi jednak odrobić straty z pierwszego spotkania

Lewandowski kontra Militao, Vinicius kontra Araujo

FC Barcelona dzisiaj o godzinie 21:00 na Camp Nou podejmie Real Madryt w rewanżowym meczu półfinału Pucharu Króla. Przypomnijmy, iż Duma Katalonii na Santiago Bernabeu niespodziewanie wygrała 1:0 z Królewskimi, więc drużyna Carlo Ancelottiego musi odrobić straty.

Blaugrana jest przetrzebiona kontuzjami, co w roli faworyta stawia zespół Los Blancos. Xavi Hernandez nie może liczyć na takich piłkarzy jak Pedri, Frenkie de Jong, Ousmane Dembele czy Andreas Christensen. Wydaje się, że swoje szanse dziś dostaną Franck Kessie czy Sergi Roberto.

Jeśli chodzi o Real Madryt, to na boisku należy spodziewać się duetu weteranów – Toniego Kroosa oraz Luki Modricia. Wszystko wskazuje na to, że na lewym skrzydle kosztem Rodrygo zagra Fede Valverde, który będzie schodził do linii środkowej, gdzie czuje się najlepiej. Carletto nie będzie mógł skorzystać tylko z Ferlanda Mendy’ego, a po drobnym urazie do kadry wrócił już Antonio Ruediger.

Przewidywane jedenastki na El Clasico

FC Barcelona: Ter Stegen – Araujo, Kounde, Alonso, Balde – Kessie, Busquets, Roberto – Raphinha, Lewandowski, Gavi

Real Madryt: Courtois – Carvajal, Militao, Nacho, Alaba – Kroos, Tchouameni, Modrić – Valverde, Benzema, Vinicius