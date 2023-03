fot. PressFocus Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Real Madryt przegrał z FC Barceloną na Santiago Bernabeu 0-1

Królewscy mieli spore problemy ze stworzeniem sobie dogodnej sytuacji

Thibaut Courtois uważa, że jego zespół zdominował rywala

Courtois wyróżnia umiejętność kontroli w przegranym meczu

Real Madryt zawiódł w pierwszym półfinale Pucharu Króla i przegrał na Santiago Bernabeu z FC Barceloną 0-1.

Trapiona problemami kadrowymi “Duma Katalonii” na prowadzenie wyszła dość przypadkowo, a później skupiła się na obronie korzystnego wyniku. Królewscy mieli optyczną przewagę, natomiast nie wynikało z tego żadne zagrożenie. Thibaut Courtois przyznał, że jego zespół nie mógł stworzyć sobie dogodnych okazji, natomiast na boisku był zdecydowanie lepszy.

– Dzisiaj dominowaliśmy w meczu, oni wyszli dosyć defensywnie i próbowali bronić wyniku. Straciliśmy gola po wielkim pechu. Najpierw ich odbiór, a potem ja obroniłem, ale piłka odbiła się od Militao i wpadła do siatki. Wygrywali, gdy może na to nie zasługiwali. Nas kosztowało stworzenie okazji, kosztowało nas oddanie strzału. To było dziś najtrudniejsze. Zagraliśmy dobry mecz pod względem kontroli, ale nie znaleźliśmy okazji na gola.

– Zawsze gdy nie wygrywasz z Barceloną, jest źle. Dzisiaj chcieliśmy wygrać, szczególnie przez mecz u siebie, ale to też nie wpłynie na ligę czy rewanż. To niczego nie zmienia. W niedzielę musimy wygrać i iść dalej. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja po najbliższych meczach ligowych – mówi belgijski bramkarz.

