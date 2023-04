PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt wreszcie rozegrał spotkanie na miarę swoich możliwości

Królewscy zachwycili publiczność zgromadzoną na Santiago Bernabeu

Po zwycięstwie 6:0 nad Realem Valladolid głos zabrał Carlo Ancelotti

“Nasi napastnicy zaprezentowali się bardzo dobrze”

Real Madryt wygrał aż 6:0 z Realem Valladolid w meczu 27. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Na listę strzelców wpisali się Rodrygo, Marco Asensio, Lucas Vazquez oraz Karim Benzema, który popisał się klasycznym hat-trickiem. Carlo Ancelotti jest zadowolony z postawy swojej drużyny i zapewnił, że jego zespół jest gotowy na rewanż z FC Barceloną w półfinale Pucharu Króla (0:1 w pierwszym spotkaniu).

– Ostatnia część sezonu rozpoczęła się dzisiaj. Mamy dobre odczucia po tym meczu. Nasi napastnicy zaprezentowali się bardzo dobrze. Karim Benzema, Marco Asensio, Vinicius i Rodrygo znakomicie ze sobą współpracowali – powiedział Carlo Ancelotti.

– Jesteśmy gotowi na Barcelonę. Chcemy wygrać to spotkanie. Nie będzie łatwo wybrać skład. Musimy wziąć pod uwagę, że mamy do odrobienia straty z pierwszego meczu. Nie wiemy jeszcze, czy zagra Antonio Ruediger, ale myślimy, że to nic poważnego – dodał.

– Moja przyszłość? Stawiam sprawę jasno. Nie będę o tym mówił w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Jestem spokojny i skupiony na sezonie. Chcę wypełnić swój kontrakt w 2024 roku. Taki jest plan, a jeśli Real Madryt będzie ze mnie zadowolony, to zostanę do… 2034 roku – zakończył.