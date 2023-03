FC Barcelona poważnie osłabiona przystąpi do rewanżowego spotkania z Realem Madryt w półfinale Pucharu Króla. Na pewno nie zagrają Pedri, Ousmane Dembele oraz Andreas Christensen.

PressFocus Na zdjęciu: Pedri

FC Barcelona może mówić o sporym pechu w ostatnim czasie, jeśli chodzi o urazy

Nie wyzdrowieli jeszcze Pedri oraz Dembele, a do grona kontuzjowanych dołączyli Christensen i De Jong

Występ Hiszpana, Francuza oraz Duńczyka w najbliższym El Clasico jest niemal wykluczony

Xavi z mniejszym polem manewru, Barca utrzyma zaliczkę z Santiago Bernabeu?

Wielkimi krokami zbliża się rewanżowe spotkanie FC Barcelony z Realem Madryt w ramach półfinału Pucharu Króla. Duma Katalonii będzie poważnie osłabiona w tym meczu – jak podaje Javi Miguel, Pedri oraz Ousmane Dembele nie dojdą do pełnej sprawności.

Co więcej, ostatnio urazów nabawili się również Andreas Christensen i Frenkie de Jong. Występ Duńczyka jest także wykluczony, natomiast obecność Holendra mocno wątpliwa. Co ważne, zdolny do gry ma być lider defensywy Blaugrany – Ronald Araujo.

Dembele, Christensen y Pedri estan 100% descartados Clasico. la gran duda sigue siendo Frenkie. Araujo IN — Javi Miguel Club (@fansjavimiguel) March 27, 2023

Przypomnijmy, że w pierwszym starciu obu drużyn na Santiago Bernabeu padł wynik 1:0 dla FC Barcelony po samobójczym golu Edera Militao.

Rewanż odbędzie się już w przyszłym tygodniu – w środę 5 kwietnia o godzinie 21:00. Drugie Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie Barcy – Camp Nou.