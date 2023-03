fot. PressFocus Na zdjęciu: Ronald Araujo

FC Barcelona wygrała na Santiago Bernabeu 1-0

“Duma Katalonii” skupiła się przede wszystkim na defensywie i obronie korzystnego wyniku

Ronald Araujo przyznał, że to pokaz wielowymiarowości jego zespołu

FC Barcelona umie grać w defensywie

Przebieg czwartkowego El Clasico był niepodobny do poprzednich. Na Santiago Bernabeu FC Barcelona szybko objęła prowadzenie i przeszła do głębokiej defensywy. Real Madryt naciskał, jednak nie był w stanie stworzyć sobie żadnej dogodnej sytuacji. “Duma Katalonii” nie była natomiast zainteresowana kolejnymi atakami i skupiła się na obronie korzystnego wyniku. Jej plan powiódł się doskonale, bowiem Blaugrana wywiozła z Madrytu cenne zwycięstwo.

Ronald Araujo wypowiedział się na temat występu FC Barcelony. Przyznał, że był to pokaz jej rozwijających się umiejętności gry w defensywie.

– Drużyna jest zjednoczona. Ponieśliśmy dwie porażki, ale zespół ma się dobrze na poziomie mentalnym. Wiedzieliśmy, jak ważne jest uzyskanie dziś dobrego wyniku, odnieśliśmy zwycięstwo i mamy rewanż u siebie. Generalnie często mamy piłkę, ale też widać, że drużyna dobrze pracuje i potrafimy cierpieć, grać bardzo blisko siebie i dobrze bronić. Dziś widać było te owoce i to sprawia, że jestem bardzo szczęśliwy.

– Spisywaliśmy się bardzo dobrze w defensywie. Tego wymagało to spotkanie i to prawda, że lubimy utrzymywać się w posiadaniu piłki, ale dziś tak się nie stało. Najważniejsze, że dobrze broniliśmy. Zawsze zwracałem uwagę, że to coś, co musimy poprawić z poprzedniego sezonu – mówi.

