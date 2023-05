Dziesiąte trofeum Ancelottiego w Realu. “Nieźle, ale teraz czas na jedenaste”

Źródło: Mundo Deportivo / AS

Źródło: Mundo Deportivo / AS

Carlo Ancelotti w sobotę poprowadził Real Madryt do triumfu w Pucharze Króla. Włoski trener skupia się już jednak na kolejnym wyzwaniu.

PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt wygrał w sobotę finał Pucharu Króla z Osasuną (2:1)

Dla Carlo Ancelottiego było to dziesiąte trofeum zdobyte z Królewskimi

Włoch przyznał jednak, że skupia się już na półfinale Ligi Mistrzów

“Zdobycie trofeum dobrze wpłynie na drużynę”

Real Madryt wygrał w sobotę pierwszy Puchar Króla od dziewięciu lat. Dla większości kadry był zatem wyjątkowy. Carlo Ancelotti znał już jednak smak triumfu w tych rozgrywkach, bo sięgnął po to trofeum w 2014 roku. Sobotnie zwycięstwo oznaczało dla niego wygranie Królewskim dziesiątego pucharu w jego karierze.

– Dziesięć, cóż, to niezły wynik. Teraz czas już na jedenasty – powiedział z uśmiechem Włoch, mając na myśli nadchodzący półfinał Ligi Mistrzów z Manchesterem City. – Dziś w nocy trochę poświstujemy, może napijemy się lampki wina, ale nie czeka nas nic specjalnego. Wtorkowy mecz będzie wymagał od nas wielkiego wysiłku, musimy być w dobrej formie – dodał.

Starcie z Obywatelami nie będzie łatwe, ale Ancelottiemu nie brakuje pewności siebie.

– Zdobycie trofeum dobrze wpłynie na drużynę. To dodaje siły piłkarzom i kibicom. We wtorek będziemy potrzebowali wyjątkowej atmosfery Santiago Bernabeu – zaapelował do fanów 63-latek.

Początek wtorkowego hitu z Obywatelami już o godzinie 21:00.

Czytaj więcej: Bohater Realu Madryt liczy na kolejne trofea.

Real Madryt Manchester City 3.25 3.70 2.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 maja 2023 08:48 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin