W środowych spotkaniach 1/8 finału Pucharu Anglii nie brakowało emocji. Czwartoligowe Grimsby zdołało wyrzucić za burtę Southampton, zaś Tottenham nie dał rady rywalowi występującemu na co dzień w Championship. Dalej grają też zespoły Burnley i Manchesteru United. Prezentujemy wyniki i strzelców ostatnich meczów.

PressFocus Na zdjęciu: Gavan Holohan z Grimsby

W środę rozegrano cztery spotkania Pucharu Anglii

Sensację oglądaliśmy w Southampton, gdzie gospodarze ulegli przeciwnikowi z League Two

Tottenham nie dał rady niżej notowanemu rywalowi Sheffield United

Grimsby wypunktowało Świętych, Manchester United odrobił straty

Z pewnością nie brakowało emocji każdego rodzaju w środowych meczach 1/8 finału Pucharu Anglii. Największą sensacją jest z pewnością triumf Grimsby na stadionie Southampton. Pogromca Świętych występuje na co dzień w League Two – na czwartym poziomie rozgrywkowym. Zespół Jana Bednarka – którego zabrakło w przegranym spotkaniu – powinien wziąć przykład z Burnley. Zespół z Championship nie zawiódł z niżej notowanemu Fleetwood Town. West Ham United prowadził z Manchesterem United, ale Czerwone Diabły odpłaciły Młotom z nawiązką. Tym samym wciąż są w grze o wszystkie możliwe trofea. Nie był to jednak koniec niespodzianek. Drugoligowe Sheffield United pokonało u siebie Tottenham. Tym samym Koguty wypisały się z walki o kolejne trofeum.

Wyniki 1/8 finału Pucharu Anglii:

Southampton – Grimsby 1:2 (0:1)

0-1 Holohan 45+1’ k.

0-2 Holohan 50’ k.

1-2 Caleta-Car 65’

Burnley – Fleetwood Town 1:0 (0:0)

1-0 Roberts 90’

Manchester United – West Ham United 3:1 (0:0)

0-1 Benrahma 54’

1-1 Aguerd 77’ sam.

2-1 Garnacho 90’

3-1 Fred 95’

Sheffield United – Tottenham 1:0 (0:0)

1-0 Ndiaye 79’