IMAGO / Gary Oakley Na zdjęciu: Erik ten Hag i David de Gea

Manchester United przegrał w finale Pucharu Anglii z Manchesterem City (1:2)

Przy drugiej z bramek dla Obywateli zdaje się, że David de Gea mógł zachować się lepiej

Erik ten Hag broni jednak podopiecznego, podkreślając, że cały zespół rozegrał świetny sezon

“Za nami świetny sezon, za de Geą też”

Za Erikiem ten Hagem debiutancki sezon w Manchesterze United. Holenderski szkoleniowiec miał wielką szansę na zakończenie go z dwoma trofeami. Już wcześniej Czerwone Diabły sięgnęły po Puchar Ligi, zaś w sobotę mierzyły się z Manchesterem City w finale Pucharu Anglii. Ostatecznie Obywatele wygrali 2:1 po dublecie Ilkaya Guendogana. Wydaje się, że przy drugim trafieniu Niemca lepiej mógł zachować się David de Gea.

– Nie chcę mówić o krytyce. Za nami fantastyczny sezon, włączając de Geę – zaczął na konferencji prasowej Erik ten Hag. – Przed tym meczem zarówno my, jak i City mieliśmy po 42 zwycięstwa, więc teraz oni mają przewagę. Poczyniono dziś różnicę. Za nami świetny sezon. Lepszy, niż oczekiwaliśmy. Zakwalifikowaliśmy się do Ligi Mistrzów, wygraliśmy trofeum i dotarliśmy do finału innego pucharu. Jestem zadowolony z naszego występu – dodał holenderski szkoleniowiec.

Przed Manchesterem United pracowite lato. Wydaje się, że na Old Trafford ponownie zawita kilku nowych graczy, zaś kończący się sezon udowodnił, że część z obecnych zawodników powinna poszukać nowego zespołu.

Czytaj więcej: Guardiola: teraz możemy rozmawiać o potrójnej koronie.