W środowy wieczór Manchester United zmierzył się z West Hamem w 1/8 finału Anglii. Na Old Trafford padł wynik 3:1 dla gospodarzy, po stracie gola w 54. minucie zdołali odwrócić losy rywalizacji. Co po tym spotkaniu powiedział Erik ten Hag, trener Czerwonych Diabłów?

PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United wygrał z West Hamem w 1/8 finału Pucharu Anglii

Gospodarze musieli gonić wynik – w 54. minucie do siatki trafił Said Benrahma

Jak mecz ocenił Erik ten Hag?

“Musieliśmy wrócić do rzeczywistości”

Manchester United przystępował do starcia z West Hamem w znakomitych nastrojach. Czerwone Diabły w niedzielę wygrały z Newcastle w finale EFL Cup i sięgnęły po pierwsze trofeum w tym sezonie. Erik ten Hag nieco zmienił podstawowy skład na kolejny mecz, ale w drugiej połowie wpuścił do gry m.in Casemiro, Rashforda czy Freda, którzy odwrócili losy rywalizacji. Co o zakończonym pojedynku powiedział holenderski szkoleniowiec?

– Miałem silne przeczucie, że wciąż możemy wygrać ten mecz. I widzieliście wiarę, opanowanie. Ani przez chwilę nie panikowaliśmy. Mieliśmy trochę pecha z pierwszą bramką, która nie została uznana po spalonym, ale potem dopięliśmy swego.

– Nie było łatwo. Po wygraniu pucharu musieliśmy wrócić do normalnej rzeczywistości. To było nasze zadanie. Zrobiliśmy to. Znaleźliśmy sposób na zwycięstwo. W pierwszej połowie trudno było wejść w rytm gry. A po zmianie stron ruszyliśmy do walki. Jestem szczęśliwy, jestem dumny z zespołu.

Ten Hag wypowiedział się także o zmianach:

– Planowałem wprowadzić Casemiro i Rashforda. Takie rozwiązanie było odpowiednie dla nich. Musieli pozostać w rytmie meczowym. Dałem im odpocząć przez 45 minut, ale potrzebowali rozegrać się przed spotkaniem w niedzielę.