Manchester United awansował do finału Pucharu Anglii. Erik ten Hag był zadowolony z reakcji drużyny, która dopiero co odpadła z Ligi Europy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United pokonał Brighton po serii rzutów karnych

Czerwone Diabły zagrają w finale Pucharu Anglii z Manchesterem City

Erik ten Hag jest pod wrażeniem reakcji zespołu na ostatnie niepowodzenie

“To będzie wielki finał”

W czwartek Manchester United przegrał z Sevillą i niespodziewanie odpadł z Ligi Europy. Niedzielny awans do finału Pucharu Anglii Erik ten Hag potraktował jako świetną reakcję na ostatnie niepowodzenie.

– W czwartek widziałem drużynę, której nie poznawałem. Dziś wróciliśmy do naszej gry. Widziałem determinację i niezłomność. Walczyliśmy o każdy metr boiska, angażowaliśmy się w każdy pojedynek. Stworzyliśmy sobie dobre okazje – mówi menedżer.

Holender pochlebnie wypowiedział się na temat występu Davida de Gei. W meczu z Sevillą Hiszpan popełnił rażące błędy, a przeciwko Brighton zachował czyste konto.

– Byłem pod wrażeniem jego gry. Zanotował kilka świetnych interwencji. Bolało mnie, gdy popełniał błędy w czwartek. Często, gdy bramkarz popełnia błędy, to zostajesz od razu ukarany. Zawiedliśmy go w ostatnim meczu, nie walczyliśmy dla niego. Dziś wróciliśmy na odpowiednie tory – przekonuje.

W finale Pucharu Anglii Manchester United zmierzy się w derbowej rywalizacji z Manchesterem City. Ten Hag skupia się natomiast na zmaganiach w Premier League, gdyż jego zespół wciąż nie zapewnił sobie gry w Lidze Mistrzów.

– To będzie wielki finał, ale najpierw musimy skupić się na innych rzeczach. To ważne, aby dostać się do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. W czwartek musimy zagrać na odpowiednim poziomie, a później w niedzielę. Często pokazywaliśmy w tym sezonie, że nas na to stać. To pokazuje charakter i ambicje tej drużyny – zakończył ten Hag.

