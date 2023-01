PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Cody Gakpo wzmocnił niedawno Liverpool. Juergen Klopp wypowiedział się na temat Holendra. Znana jest już jego data debiutu w nowym klubie.

Liverpool zimą zakontraktował Cody’ego Gakpo

Holender niebawem doczeka się debiutu

Słowa te potwierdził Juergen Klopp

Gakpo wkrótce z debiutem w Liverpoolu

Szóste miejsce, które w tabeli Premier League zajmuje Liverpool, to nie przypadek. The Reds rozczarowują, co potwierdził ich ostatni mecz. W nim drużyna Juergena Kloppa musiała uznać wyższość Brentford. Jedną z przyczyn kryzysu formy ekipy niemieckiego szkoleniowca, jest sytuacja kadrowa. Opiekun Liverpoolu nie ma do dyspozycji między innymi Luisa Diaza i Diogo Joty. Klub postanowił zatem zareagować na rynku transferowym.

Liverpool ruszył po jednego z najlepszych zawodników na mistrzostwach świata, czyli Cody’ego Gakpo. Holender w Katarze strzelił trzy gole. Jeszcze więcej bramek zdobył reprezentując PSV, dla którego tylko w bieżącej kampanii strzelił 13 razy, a 17 razy zaliczył ostatnie podanie. Liverpool na ostatniej prostej przechwycił Gakpo z rąk Manchesteru United, płacąc za 23-latka 42 miliony euro (według portalu Transfermarkt).

Gakpo zabrało w kadrze meczowej Liverpoolu podczas starcia z Brentford. Kiedy możemy spodziewać się zatem Holendra w składzie The Reds? Na to pytanie odpowiedział Juergen Klopp. – Tak, będzie w kadrze. W najbliższych godzinach zdecydujemy ile zagra – powiedział niemiecki trener, dodając, ze Gakpo z pewnością wystąpi w sobotnim meczu Pucharu Anglii przeciwko Wolverhampton.

