Manchester City wygrał w sobotę Puchar Anglii. Było to drugie wielkie trofeum, jakie wygrali w tym sezonie Obywatele. Choć Pep Guardiola wcześniej nie chciał słyszeć o sięgnięciu po potrójną koronę, teraz zdaje sobie sprawę, że jest już tylko jeden mecz od tego fantastycznego osiągnięcia.

Manchester City pokonał w sobotę Manchester United (2:1) w finale Pucharu Anglii

Obywatele stoją przed wielką szansą na sięgnięcie po potrójną koronę. By to osiągnąć, muszą pokonać w finale Ligi Mistrzów Inter Mediolan

Pep Guardiola przyznał, że po wygraniu dwóch trofeów myśl o tak wielkim osiągnięciu zaprząta mu głowę

“Musimy wygrać Ligę Mistrzów, by zyskać uznanie, na które zasługujemy”

Manchester City rozgrywa świetny sezon. Kto wie, być może najlepszy, odkąd drużyną zarządza Pep Guardiola, a co za tym idzie – w całej historii klubu. W sobotę Obywatele wygrali Puchar Anglii, pokonując w finale Manchester United (2:1). Już wcześniej zespół zapewnił sobie mistrzostwo Premier League. To oznacza, że klub stoi przed wielkim wyzwaniem. Może sięgnąć po potrójną koronę – rzecz jasna, jeśli pokona w finale Ligi Mistrzów Inter Mediolan. W przeszłości jedynym angielskim zespołem, któremu się to udało, były Czerwone Diabły w sezonie 1998/1999.

– Teraz, po raz pierwszy, możemy porozmawiać o potrójnej koronie. Mecz przeciwko United był wyjątkowy dla naszego miasta i fanów. Zaprezentowaliśmy się naprawdę dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Jestem zadowolony. Radzimy sobie wspaniale. Pięć mistrzostw kraju, dwa Puchary Anglii, Puchary Ligi. Musimy jednak wygrać Ligę Mistrzów, by zyskać uznanie, na które ta drużyna zasługuje. Było świetnie i zabawnie, ale musimy to wygrać. Pozostał nam jeden mecz. Mówiłem graczom, że muszą nałożyć na siebie presję. By być zapamiętanym jako coś dobrego, trzeba zwyciężyć w Europie – powiedział po finale krajowego pucharu Pep Guardiola.

Do wielkiego finału dojdzie w przyszłą sobotę, 10 czerwca.

