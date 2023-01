PressFocus Na zdjęciu: Jesse Marsch

Wyniki 1/32 FA Cup. W hicie tej rundy Manchester City wysoko pokonał Chelsea 4:0. W 1/16 zameldowali się także między innymi zawodnicy Derby (3:0 z Barnsley). Z kolei Aston Villa sensacyjnie przegrała ze Stevenage 1:2, chociaż do 88. minuty prowadziła 1:0. Warto dodać, że rywale na co dzień grają w League Two. W 71. minucie z boiska zszedł kontuzjowany Matty Cash (problemy z pachwiną). Poniżej prezentujemy wyniki i strzelców goli ze wszystkich meczów.

Barnsley bez szans, udana pogoń Leeds, koszmarna postawa The Blues

Bez problemu do kolejnej rundy awansowali zawodnicy Derby, którzy pokonali Barnsley aż 3:0. Bramki dla zwycięskiego klubu zdobyli James Collins, Tom Barkhuizen i Jason Knight. O 15:00 rozpoczęło się spotkanie Cardiff – Leeds. Gospodarze prowadzili już dwoma golami, ale Pawie zdołały doprowadzić do remisu. Dzięki temu rywalizacja pomiędzy tymi drużynami teraz przeniesie się na stadion Leeds.

Aston Villa podejmowała Stevenage. W składzie gospodarzy od pierwszej minuty wyszli Jan Bednarek i Matty Cash. Gracze Aston Villi nie wykorzystali atutu gry u siebie i sensacyjnie przegrali 1:2. W szlagierze zawodnicy Manchesteru City rywalizowali z The Blues. Niespodzianki nie było, a The Citizens pewnie ograli londyńczyków 4:0.

Wyniki 1/32 FA Cup

Bristol – Swansea 1:1 (0:1)

Antoine Semenyo (75′) – Joel Piroe (15′)

Derby – Barnsley 3:0 (1:0)

James Collins (45+1′ – karny), Tom Barkhuizen (60′), Jason Knight (79′)

Cardiff – Leeds 2:2 (2:0)

Jaden Philogene-Bidace (24′), Sheyi Ojo (31′) – Rodrigo (65′), Sonny Perkins (90+3′)

Hartlepol – Stoke 0:3 (0:2)

Euan Murray (16′ – gol samobójczy), Jacob Brown (43′), Rollin Menayese (48′ – gol samobójczy)

Norwich – Blackburn 0:1 (0:1)

Jack Vale (31′)

Stockport – Walsall 1:2 (0:0)

Patrick Madden (88′) – Danny Johnson (64′), Andrew Williams (90+5′ – karny)

Aston Villa – Stevenage 1:2 (1:0)

Morgan Sanson (33′) – Jamie Reid (88′ – karny), Dean Campbell (90+1′)

Man City – Chelsea 4:0 (3:0)

Riyad Mahrez (23′, 84-karny), Julian Alvarez (29′ – karny), Phil Foden (38′)