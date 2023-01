Pressfocus Na zdjęciu: David de Gea

Fatalny błąd Davida de Gei z meczu z Evertonem nie przeszedł w Anglii bez echa. Hiszpan został skrytykowany przez wielu ekspertów, ale prawdziwie suchej nitki nie zostawił na nim Roy Keane. Irlandczyk w cierpkich słowach skomentował wpadkę golkipera.

W meczu pucharowym z Evertonem David de Gea popełnił fatalny błąd

Nie miał on na szczęście ostatecznie wpływu na wynik spotkania

Suchej nitki na bramkarzu Czerwonych Diabłów nie zostawił Roy Keane

Kolejny błąd Davida de Gei w tym sezonie

David de Gea zadbał w meczu pucharowym Manchesteru United z Evertonem, aby do samego końca nie zabrakło emocji. W 14 minucie meczu Hiszpan w prostej sytuacji przepuścił piłkę między nogami, a Conor Coady skierował ją z bliskiej odległości do siatki, dając The Toffees wyrównanie. Ostatecznie to Czerwone Diabły były górą. Rywali pokonały 3:1 i awansowały do kolejnej rundy pucharu.

Na Hiszpana spadła fala krytyki, a bramkarza w szczególności nie oszczędził Roy Keane. Znany ze skrajnych i brutalnych opinii Irlandczyk w mocnych słowach skomentował wpadkę golkipera.

– To wyglądało tak, jakby bramkarz został wyrzucony z boiska, a w jego miejsce wszedł zawodnik z pola i nie wiedział, co ma robić. Straszne – stwierdził.

– Gdybym był menedżerem, to bym go zabił. Naprawdę. To wszystko trwało za długo. Na co on czekał? Jeśli masz podjąć decyzję, to zrób to szybko. Było w tym trochę arogancji: “Spójrzcie na mnie, jest czas”. Niektórzy bramkarze myślą, że są zawodnikami z pola. W przerwie zlinczowałbym De Geę. Wiem, że bramkarze mogą popełniać błędy, ale na to nie ma usprawiedliwienia – dodał Irlandczyk.

Ostatecznie błąd de Gei nie miał wpływu na wynik spotkania, jednak nie po raz pierwszy już w tym sezonie Hiszpan zawiódł między słupkami. Osłabia to jego pozycję w barwach Czerwonych Diabłów.

Sprawdź również: Angielski gigant wystosował ofertę za Joao Felixa