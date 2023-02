Chelsea mimo dużych pieniędzy zainwestowanych w kadrę drużyny nie rozpieszcza swoimi wynikami. The Blues plasują się aktualnie na 10. miejscu w tabeli Premier League. Jednocześnie nie milkną spekulacje związane z możliwą zmianą na stanowisku menedżera. Głos w sprawie zabrał Emmanuel Petit, odnosząc się do plotek związanych z zatrudnieniem Zinedine'a Zidane'a.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Coraz mniej pewna jest posada Grahama Pottera w Chelsea

Ostatnio w mediach pojawiły się głosy, że nowym opiekunem The Blues może zostać Zinedine Zidane

Doniesienia związane z byłym trenerem Realu Madryt skomentował Emmanuel Petit

Zidane następcą Pottera?

Chelsea w trakcie minionego weekendu przegrała w derbach z Tottenhamem (0:2). Jednocześnie coraz częściej słychać głosy, że Graham Potter jest na wylocie z klubu. Emmanuel Petit wypowiedział się na temat jednego z kandydatów.

– Zinedine Zidane nie mówi po angielsku, nie jest najlepszą opcją dla Chelsea na zastąpienie Pottera – z całym szacunkiem dla mojego byłego kolegi z reprezentacji. Aktualny menedżer pracuje od września. Czy naprawdę jest już moment na decyzję o zmianie? – pytał retorycznie były reprezentant Francji cytowany przez Football.London.

– Drużyna wciąż ma szansę wygrać Ligę Mistrzów. Jeśli zwolnisz Pottera, ktokolwiek go zastąpi, będzie musiał się dostosować, zrobić to, co należy, a fani muszą zrozumieć, że zajmie to tygodnie. Nie zrobiłbym tego. Nie oceniałby jeszcze Pottera za jego słabe wyniki – uzupełnił Petit.

W najbliższy weekend Chelsea zagra w spotkaniu ligi angielskiej z Leeds United. Mecz odbędzie się 4 marca o godzinie 16:00.

