Nie milkną echa spotkania Tottenhamu z Liverpoolem. Zdania, co do tego czy należy udostępniać rozmowy pomiędzy sędziami VAR, a głównym arbitrem są podzielone.

PRESSFOCUS Na zdjęciu: Howard Webb

W Anglii rozgorzała dyskusja dotycząca odtajnienia rozmów między arbitrami głównymi, a sędziami VAR

Howard Webb informuje, że sędziowie VAR zostali poproszeni o wyjaśnienie swoich decyzji

Trwają dyskusje aby odtajnić rozmowy arbitrów w transmisjach telewizyjnych

Czy doczekamy się przełomu w sprawie VAR-u

Choć od spotkania Liverpoolu z Tottenhamem minęło już trochę czasu, to nie milkną echa decyzji podejmowanych przez sędziów tego spotkania. Konsekwencje tego meczu doprowadziły do ​​tego, że PGMOL, czyli organ odpowiedzialny za sędziów w angielskiej piłce nożnej, zmienił protokół informowania sędziego na boisku o swoich decyzjach przez sędziów VAR. Chodzi tutaj o to, że na przykład zamiast po prostu powiedzieć „sprawdzenie zakończone”, sędziowie VAR muszą teraz powiedzieć „sprawdzenie zakończone, gol potwierdzony.

Jednak błędne decyzje VAR-u zawsze powodują dyskusje dlaczego rozmowy między arbitrami nie są udostępniane fanom, tak jak ma to miejsce w innych dyscyplinach sportu. Tę kwestię rozważała także IFAB(organizacja odpowiedzialna za przepisy dotyczące gry).

Jak mówi szef IFAB: Generalnie w tej kwestii panuje podział na sali, dość często pomiędzy specjalistami ds. marketingu i handlu a sędziami. Z naszego punktu widzenia, z marketingowego i komercyjnego punktu widzenia, zazwyczaj przejrzystość jest naprawdę dobrą rzeczą i chcemy, aby fani mogli cieszyć się maksymalnymi wrażeniami. Myślę, że z biegiem czasu to pytanie nadal będzie aktualne, ponieważ większa przejrzystość pokazuje, jak trudna jest praca sędziego i sprawdziła się ona w innych dyscyplinach sportowych.

Jednak prezes FA obawia się czy to jeszcze bardziej nie utrudni pracy arbitrom, którzy już i tak poddawani są bardzo dużej presji. Dodatkowym problemem może być też, to że podczas meczów reprezentacyjnych arbitrzy bardzo często nie porozumiewają się tym samym językiem, co kibice na trybunach.

