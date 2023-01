PressFocus Na zdjęciu: Arsenal FC

Gary Neville uważa, że Arsenal nie wygra Premier League w tym sezonie, mimo że ma osiem punktów przewagi nad drugim Manchesterem City, a co więcej jego zdaniem Kanonierów wyprzedzi też Manchester United.

Arsenal pewnie zmierza po mistrzostwo Anglii

Kanonierzy powiększają przewagę nad resztą stawki

Neville uważa, że po tytuł sięgnie jednak Man City

Nie Arsenal, a Manchester City z tytułem mistrzowskim?

Podopieczni Mikela Artety potwierdzili, że zmierzają w kierunku mistrzostwa Anglii wygrywając w niedzielę 2:0 z rywalem z północnego Londynu, Tottenhamem, dzięki samobójczej bramce Hugo Llorisa i fantastycznemu uderzeniu Martina Odegaarda. Wynik oznacza, że Arsenal wygrał 15 z 18 meczów w Premier League i przegrał tylko raz.

Jednak Neville, który widział, jak jego były klub Manchester United pokonał lokalnego rywala City 2:1 w sobotę, przedłużając swoją passę bez porażki we wszystkich rozgrywkach do dziewięciu meczów, nie wierzy, że Kanonierzy mają to, czego potrzeba, aby zachować dystans nad resztą stawki.

– Nie, Arsenal nie wygra ligi w tym sezonie. Mistrzostwo zdobędzie Manchester City, a drudzy będą United i wiem, że takie twierdzenie zirytuje fanów Arsenalu. Wolałbym, żeby Arsenal wygrał ligę niż Man City. Myślę, że byłoby to absolutnie sensacyjne rozstrzygnięcie. W ostatnich latach City i Liverpool zdominowali rozgrywki, dlatego możliwość triumfu innego zespołu sprawia, że ta liga jest świetna. Oczywiście wolałbym, gdyby po tytuł sięgnęli United, ale w trwającej kampanii jest jeszcze za wcześnie na to – stwierdził Arteta.

Manchester City znalazł się obecnie w małym dołku po przegranych z United oraz Southampton. Również w pojedynku z Evertonem podopieczni Guardioli tylko zremisowali. Neville uważa jednak, że to tylko chwilowa słabość. – W pewnym momencie City zaczną uciekać, a wtedy dwukrotnie zagrają z Arsenalem, który w pewnym momencie sezonu też napotka trudności. Dlatego uważam, że to będzie tradycyjny sezon.

