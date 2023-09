Manchester United może zimą pożegnać jednego z zawodników, którzy mieli decydować o ofensywnym obliczy drużyny. The Mirror przekonuje, że Jadon Sancho może być zawodnikiem, który będzie musiał się pogodzić z hucznym rozstaniem.

Źródło: The Mirror

fot. Imago / Lev Radin Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Jadon Sancho ma przekonanie, że nie jest sprawiedliwie oceniany przez Erika ten Haga

Jednocześnie między zawodnikiem a Holendrem jest konflikt

The Miror daje do zrozumienia, że udręka piłkarza może skończyć się zimą

Anglik ma zmienić pracodawcę w trakcie styczniowego okna transferowego

Sancho na wylocie z Man Utd

Manchester United w momencie, gdy pozyskał Jadona Sancho z Borussii Dortmund, liczył na to, że pozyskał zawodnika, który będzie wartością dodaną Czerwonych Diabłów. Rzeczywistości weryfikuje to założenie. Na dodatek piłkarz nie potrafi porozumieć się ze sztabem szkoleniowym ekipy z Old Trafford.

The Mirror przekonuje, że zawodnik pozyskany przez Man Utd za 85 milionów euro może pożegnać się z klubem już zimą. Anglik w ostatnim czasie łączony był z transferem między innymi do FC Barcelony, czy do ekip z Arabii Saudyjskiej.

Wpływ na rozstanie Sancho z angielską ekipą może mieć konflikt zawodnika z Erikiem ten Hagiem. Holender zarzucił piłkarzowi nieodpowiednie podejście do treningów, na co Sancho zareagował wpisem w mediach społecznościowych. Od tamtej pory 23-latek jest odsunięty od pierwszej drużyny.

Jak dotąd zawodnik wystąpił w szeregach Czerwonych Diabłów w 82 meczach. Zdobył w nich 12 bramek i zaliczył sześć asyst.

