IMAGO / Dan Weir Na zdjęciu: Emile Smith Rowe

Emile Smith Rowe zapowiadał się fantastycznie

Jednak rozwój piłkarza skutecznie wyhamowały kontuzje

Teraz Mikel Arteta ponownie da szansę dla 23-latkowi

Arteta zapowiada. Smith Rowe dostanie szansę

Emile Smith Rowe przedstawił się szerszej publiczności w sezonie 2021/2022, w którym zdobył 10 bramek w Premier League. Wówczas wydawało się, że młody Anglik wkrótce będzie stanowił o sile Arsenalu i reprezentacji Anglii. Jednak jego rozwój zatrzymały kontuzje.

W tym sezonie 23-latek pojawił się na boisku trzykrotnie, notując łącznie zaledwie 24 minuty. Mikel Arteta zapewnia jednak, że nie skreśla piłkarza i wkrótce dostanie on dużą szansę.

– Tutaj jest niezwykle popularny. Wszyscy go kochamy. Nie różni się to od tego, co ludzie czują, od tego, co my do niego czujemy. Było wiele powodów, dla których nie rozpoczął meczu. Nie było go przez długi, długi czas – mówił Arteta.

– W ostatnich dwóch meczach rozegrał więcej minut, a jutro będzie miał dużą szansę pokazać, że potrafi grać na tym poziomie i być dla nas naprawdę ważnym graczem – podsumował.