Virgil van Dijk, Luis Diaz i Thiago Alcantara będą ponownie do dyspozycji Jurgena Kloppa w najbliższym czasie. Menedżer Liverpoolu podczas konferencji prasowej oficjalnie poinformował o stanie zdrowia wcześniej wspomnianej trójki zawodników.

PressFocus Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Klopp wziął udział w konferencji prasowej przed meczem z Arsenalem

Szkoleniowiec przekazał dobre wieści dla The Reds

Trzech kontuzjowanych piłkarzy wraca do gry

Van Dijk, Diaz i Thiago wracają do gry

Virgil van Dijk, Luis Diaz i Thiago Alcantara zostali zmuszeni do opuszczenia ważnych meczów Liverpoolu w ostatnim czasie. Hiszpański pomocnik Thiago nie grał od lutego z powodu problemu z biodrem, podczas gdy kolumbijski skrzydłowy Diaz nie był widziany na boisku od października po tym, jak zmagał się z kontuzją kolana, która wymagała operacji. Holender natomiast był poza składem we wtorkowym meczu z Chelsea.

– Virgil wrócił już do treningów. Luis i Thiago trenują zupełnie normalnie z resztą grupy. Jednak plan dla Luisa jest taki, że będzie w 100 procentach dostępny dopiero na mecz z Leeds. Prawdopodobnie nie będziemy go angażować w niedzielę. Sytuacja w przypadku Thiago wygląda nieco inaczej i być może będzie gotowy do gry w niedzielę – przyznał Klopp.

To dobra wiadomość dla Liverpoolu, który w niedzielę w hicie Premier League przeciwko Arsenalowi będzie mógł zagrać wzmocniony dwójką ważnych zawodników.

